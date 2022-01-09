«Скажи Путіну – НІ!» – по всьому світі українці проводять акцію (відео)

“Скажи Путіну ні” – це гасло акції, яку українці сьогодні, 9 січня, проводять по всьому світу. Компроміси з агресором неприпустимі, наголошують організатори

Її мета заявити міжнародній спільноті та чинній владі, що компроміси з Путіним неприпустимі. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “5 канал”.

Зазначається, що акцію влаштовують напередодні переговорів між США та Росією щодо гарантій безпеки України. Йдеться про стягування Кремлем військ на наші кордони та ультиматуму Путіна про нерозширення НАТО на Схід. Організатори закликають людей, які прийдуть на акцію, утриматися від партійної символіки.

У столиці акція розпочалася о 11:30 на Михайлівській площі, в Чикаго, США акція відбудеться о 15:00, в Нью-Йорку, США о 14:00. Тих, хто не може бути фізично присутнім на акції, організатори закликають сфотографуватися з аркушем паперу з написом – #SayNOtoPutin #UkrainiansWillResist. Або з українським варіанти гасла – #СкажиПутіну_НІ #УкраїнціЧинитимутьОпір.