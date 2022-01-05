У 2022 році у Вашингтоні планують відкрити перший ресторан української кухні. Про це повідомила посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова

«Після того, як нам вдалося досить швидко відкрити Український дім, і він дійсно став таким центром, зараз дуже активно працюємо над ідеєю відкриття українського ресторану, тому що у Вашингтоні, на жаль, досі немає українського ресторану», – зазначила Маркарова.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Радіо Свобода.

За її словами, запит на українську кухню в американській столиці є й, до того ж, кухня – «дуже великий інструмент нашої культурної дипломатії».

«Наша кухня дуже смачна, ми бачимо це на прийомах, які влаштовуємо регулярно у посольстві, в Українському домі, що і вареники, і голубці, і всі наші українські страви користуються великим попитом. Тому працюємо», – розповіла Маркарова.

Найвідомішим українським рестораном в Сполучених Штатах є ресторан «Веселка» в Нью Йорку. Американський журнал Esquire включив саме цей заклад в список «100 ресторанів, які Америці не можна втратити».

Ресторан надзвичайно популярний серед американців та пропонує великий вибір страв української кухні, включаючи більше десяти видів вареників та не один рецепт борщу.

ТОП-5 IT-спеціальностей, на які буде найбільший попит у 2022 році