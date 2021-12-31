Новий рік 2022 вже настав – коли його зустрінуть різні країни

Не для всіх Новий рік 2022 настане в один час. Хто зустрічає його першим і в якому порядку Новий рік зустрічають різні країни

На Кирибаті Новий рік настає 31 грудня о 12:00 за київським часом

Першими Новий рік зустріли жителі Кірібаті – острівної держави, розташованої у західній частині Тихого океану. На Кирибаті Новий рік настає 31 грудня о 12:00 за київським часом. Про це повідомляє “Дивогляд”, передає NNS.

У 1994 року кандидат у президенти цієї країни пообіцяв, що якщо виграє вибори, доб’ється того, що жителі Кирибаті зустрічатимуть Новий рік раніше за всіх. Тому після виборів країна розділилася на три часові пояси, і тепер у самій східній частині свято зустрічають першими на планеті.

Через 15 хвилин до святкування Нового року підключається остров Чатем, який належить Новій Зеландії. Цей острів віддалений від основних островів Нової Зеландії і знаходиться в окремому часовому поясі.

Жителі Нової Зеландії та полярники з Південного полюса в Антарктиді зустрічають Новий рік у 13:00 за київським часом

В 14:00 за київським часом Новий рік зустрінуть жителі крайньої Східної Росії (Анадир, Камчатка), островів Фіджі та деяких інших тихоокеанських островів, Науру, Тувалу.

У 15:00 за київським часом 2022-й настане на частині Східної Австралії – Сідней, Мельбурн, Канберра та деяких тихоокеанських островах Вануату, Мікронезія, Соломонові острови тощо.

Жителі Японії та Північної та Південної Кореї зустрічають Новий рік у 17:00 за київським часом

В 18:00 за київським часом 2022-й приходить на територію Австралії та на частину Південно-Східної Азії. У цей часовий проміжок також потрапляє Китай.

У 19:00 по Києву Новий рік зустрічають в Індонезії та на решті Південно-Східної Азії.

О 19:30 свято приходить на М’янму, о 20:00 – у Бангладеш, Шрі-Ланку та частину Росії, а саме Новосибірськ та Омськ.

20:15 Новий рік відзначатимуть у Непалі, а ще через 15 хвилин свято настане і в Індії.

31 грудня в 21:00 за київським часом святкування Нового року переноситься в Пакистан, Узбекистан, Туркменістан, Киргизстан і частина Росії (Єкатеринбург, Уфа).

21:30 до святкування приєднаються в Афганістані. А в 22:00 Новий рік зустрічатимуть у Вірменії, Азербайджані, частині Росії та Грузії.

Через 12 годин після святкування Нового року в Кирибаті свято приходить до Східної Європи – Румунія, Греція, Україна. У цей же час Новий рік зустрічають у Туреччині, Ізраїлі, Фінляндії.

1 січня 01: 00 по Києву Новий рік настає в країнах Західної та Центральної Європи, а також на частині Африки.

У 04:00 за київським часом (+16.00) відзначати Новий рік розпочинають у Бразилії.

На острові Ньюфаундленд (Канада) Новий рік настає у 05:30 по Києву.

Східна Канада, багато островів Карибського басейну, а також частина Південної Америки Новий рік починає святкувати Новий рік у 6 ранку.

О 07:00 Новий рік настає у східній частині Канади (Оттава) та США – Вашингтон і Нью-Йорк.

Жителі держави Самоа зустрічають Новий рік останніми. Тут свято настає у 13:00 1 січня за київським часом.

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