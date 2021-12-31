Названо побутові прилади, які споживають електроенергію після відключення

Мало хто витягує щоразу з розетки телевізор або ноутбук, однак це потрібно робити, якщо ви хочете економити на оплаті електроенергії. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

Приставка для цифрового TV

Приставка для цифрового телебачення працює навіть після вимкнення. Електроенергії вона споживає небагато – у сумі близько 12 гривень на рік. Здається, це дрібниця, але копійка до копійки – і виходить кругленька сума.

Телевізор

Коли ми натискаємо кнопку на пульті, щоб вимкнути ТВ, ми насправді не вимикаємо його, лише переводимо в сплячий режим. У такому стані телевізор споживає електроенергії приблизно на 15 гривень на рік.

Заряджання без телефону

Зарядний пристрій споживає електроенергію, навіть якщо він просто увімкнений в розетку. Тому не залишайте зарядку, коли вона вже виконала свою роботу. Більшість сучасних зарядок є енергозберігаючими, що дозволяє їх власникам заощаджувати.

Ноутбук

Навіть у сплячому режимі комп’ютери та ноутбуки продовжують працювати та споживати електрику – у сумі на 55 гривень на рік.

Техніка з таймером

Таймер, що працює на побутових приладах, говорить про те, що техніка продовжує споживати електрику. Вимикаючи мікрохвильову піч або бойлер з розетки, можна заощадити понад 60 гривень на рік.

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