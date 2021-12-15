Незабаром у наші оселі прийдуть зимові свята. Дуже часто в якості подарунків на день Св. Миколая, Різдво та Новий рік дітям дарують цукерки, але чи так це добре?

Міністерство охорони здоров’я України вважає, що давно треба задуматися над альтернативою солодким подарункам. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Realist

Чому важливо відмовитися від цукерок

У звичайних магазинних солодощах занадто великий вміст “вільних цукрів”, які можуть привести до зайвої ваги, проблем зі шкірою, зубами, захворювань серця. А дітям до 2 років краще взагалі не їсти солодке.

Льодяники і карамельки взагалі не несуть жодної користі організму, але погано впливають на зуби, містять барвники і ними легко вдавитися.

Не потрібно захоплювати дітей з допомогою цукерок. Навіть якщо це навчання, фізична активність, допомога по господарству або хороша поведінка.

ВООЗ рекомендує зменшити споживання доданих цукрів до менш, ніж 10% від загальної кількості.

Допустима добова доза цукру

Людям які щодня витрачають 2000 ккал (більшість дорослих, які ведуть малоактивний спосіб життя) вона складає до 50г на добу (10 ч. л.). Але міністерство разом з експертами ВООЗ рекомендує зменшити цю кількість удвічі.

Що дарувати замість цукерок

Вибирайте те, що буде не тільки смачно, але і корисно – не цукерки, а пастилу без цукру або сухофрукти; не сік і газовану воду, а морси, компоти, ягідний чай та ін.

Обов’язково купуйте сезонні фрукти і овочі – в них багато вітамінів, клітковини і антиоксидантів.

Намагайтеся уникати продуктів, вироблених на промисловому виробництві. Готуйте солодощі й наїдки будинку. Адже зараз так багато корисних рецептів в мережі.

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