Найкращі фільми та актори – “Золотий глобус” 2022

Хто став тріумфатором 79-ї церемонії премії “Золотий глобус”?

У ніч на 10 січня в Лос-Анджелесі відбулася одна з головних кіноподій року – 79-та церемонія вручення премії “Золотий глобус”. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Дивогляд.

Цього року нагородження відбулося у форматі закритої вечірки у готелі Beverly Hilton. Після скандалу минулого року, коли телеканал NBC відмовився транслювати церемонію через “недостатню расову різноманітність у складі журі”, цього разу вечір пройшов без онлайн-трансляції.

Нещодавно організатори премії заявили, що поповнили склад журі 22 новими членами.

Через обмеження, пов’язані з коронавірусною пандемією, у залі були присутні лише лауреати, члени журі та організатори. Гостей та преси на вечірці не було.

Головні нагороди забрав драматичний фільм режисера та сценаристки Джейн Кемпіон “Влада пса”. Фільм, знятий за однойменним романом Томаса Севіджа, переміг у номінаціях Найкращий драматичний фільм, Найкращий режисер та Найкращий актор другого плану.

Бенедикт Камбербетч, який виконав головну роль, виборював звання найкращого актора, але в цій номінації нагороду забрав Вілл Смітт за роль у фільмі “Король Річард”.

Найкращою актрисою була визнана Ніколь Кідман, яка зіграла у стрічці “бути Рікардо”.

ЛАУРЕАТИ ПРЕМІЇ “ЗОЛОТИЙ ГЛОБУС” 2022

Найкращий серіал у жанрі мюзикл або комедія –“Хитрості”

Найкращий фільм у жанрі мюзикл або комедія –“Вестсайдська історія”

Найкращий драматичний серіал –“Спадкоємці”

Найкращий драматичний фільм –“Влада пса”

Найкращий режисер-Джейн Кемпіон, “Влада пса”

Найкращий сценарій – Кеннет Брана, “Белфаст”

Найкраща акторка в міні-серіалі, антології або фільмі, знятому для телебачення – Кейт Уінслет, “Мейр з Істтауна”

Найкраща актриса в мюзиклі або комедії – Рейчел Зеглер, “Вестсайдська історія”

Найкраща актриса в драматичному серіалі – Ем Джей Родрігес,”Поза”

Найкраща акторка в драматичному фільмі – Ніколь Кідман,”Бути Рікардо”

Найкраща актриса другого плану – Аріана ДеБоуз, “Вестсайдська історія”

Найкраща актриса другого плану в серіалі, антології чи фільмі, знятому для телебачення –Сара Снук, “Спадкоємці”

Найкраща акторка в серіалі жанру мюзикл або комедія – Джин Смарт, “Хитрості”

Найкращий актор у міні-серіалі, антології чи фільмі, знятому для телебачення – Майкл Кітон,”Ломка”

Найкращий актор у мюзиклі чи комедії – Ендрю Гарфілд, “Тік-так, бум!”

Найкращий актор у драматичному телесеріалі – Джеремі Стронг, “Спадкоємці”

Найкращий актор у серіалі жанру мюзикл чи комедія – Джейсон Судейкіс, “Тед Лассо”

Найкращий актор другого плану – Коді Сміт-Макфі, “Влада пса”

Найкращий актор у драматичному фільмі – Вілл Сміт,”Король Річард”

Найкращий актор другого плану в серіалі, антології чи фільмі, знятому для телебачення – О Йон Су, “Гра в кальмара”

Найкраща оригінальна музика – Ханс Циммер, “Дюна”

Найкращий міні-серіал, антологія або фільм, знятий для телебачення –“Підземна залізниця”

Найкращий фільм іноземною мовою – “Сядь за кермо моєї машини”

Найкращий анімаційний фільм – “Енканто”

Найкраща оригінальна пісня – No Time to Die,” не час помирати “ — Біллі Айліш, Фіннеас О’Коннел

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