Чому виникають психосоматичні хвороби і як їх лікувати

Психосоматичні хвороби в наш час – це реальність. Вони існують поряд із хворобами тіла. Є головні причини, які їх викликають

Про це розповів невролог, психіатр вищої категорії Євген Скрипник. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

У чому причина

Причина психосоматичних хвороб – це пережитий стрес, зазначив медик.

“Так, таке буває, особливо, коли людина переживає стрес, збуджується кора великих півкуль і це збудження передається на центри вегетативної системи, які знаходиться в головному мозку і виникає дисфункція вегетативної нервової системи”, – пояснив медик.

Євген пояснив, що вегетативна система регулює роботу внутрішніх органів – роботу серця, шлунка, кишечника, сечового міхура, надниркових залоз.

“Тому при стресових розладах можуть виникнути психосоматичні стани, тобто порушується вегетатика і потім людина відчуває болі в області серця, прискорене серцебиття, болі в шлунку та інше”, – розповів Скрипник.

Можуть виникати панічні атаки

Невролог уточнив, що в такому стані людина ходить по лікарях, робить собі КТ, МРТ, робить фіброгастроскопію і шукає хвороби. Але медики ніяких органічних порушень не знаходять – це і називається психосоматикою.

Можуть виникати і панічні атаки (відчуття моторошного страху), тривоги, серцебиття, підвищення артеріального тиску, запаморочення.

Дуже важливо вчасно розпізнати психосоматику і звернутися до професійного психотерапевта.

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