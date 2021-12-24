Місцеві називають цю подію “дивом”. Безпритульні цуценята врятували немовля – вони зігрівали його теплом своїх тіл протягом усієї ночі

В Індії собака та її цуценята врятували новонароджену дитину, від якої відмовилися батьки. Про це повідомляє «Дивогляд», передає NNS.

Це сталося у провінції Чаттісгарх. Там бездомний собака виявив новонароджену дівчинку, а тому протягом усієї ночі притискався до неї зі своїми цуценятами посеред поля.

На щастя, згодом дитину повністю неушкодженою виявили люди, які почули її плач. Потім вони звернулися до місцевої влади та передали новонароджену медикам.

“Можливо, це тепло від цуценят і самої їхньої матері підтримувало життя цього новонародженого. Зазвичай уночі температура падає, і вже грудень. Треба сказати, що це йому пощастило”, – прокоментував ситуацію місцевий.

Наразі правоохоронці намагаються знайти батьків дівчинки, яка отримала ім’я Аканкша. За словами місцевих, ця подія – “диво”, тому що зазвичай безпритульні тварини агресивні і навряд чи здатні допомогти дитині в подібних умовах.

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