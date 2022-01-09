5 причин, через які пасажирів виганяли з борту літака

Чому пасажирів виганяли з борту літака і які скандальні випадки обговорювалися в соцмережах у 2021 році

Подорож літаком для деяких туристів закінчується ще до зльоту. Все частіше мандрівників просять залишити борт з різних причин. Екіпаж виганяв пасажирів з літака з найнесподіванішими поясненнями – від “невідповідного” одягу до ваги і запаху.

Що потрібно враховувати туристам перед поїздкою до аеропорту, щоб авіакомпанія не відмовила у поїздці NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

П’ять випадків, коли пасажирів виганяли з літака у 2021 році

Недоречний одяг

Вибір одягу для аеропорту може бути складним рішенням, якщо взяти до уваги комфорт, стиль та можливість “викинути” пасажира з літака. Цього року туристичний сектор зіштовхнувся із хаосом. Але деякі бортпровідники все ж таки доклали додаткових зусиль, щоб забезпечити дотримання своєї політики щодо одягу.

Від надто великого декольте до вкорочених топів – кілька жінок розповіли свої історії після того, як їм сказали, що їхнє вбрання “недоречне”.

Австралійка Кетрін Бемптон, 23 роки, була одягнена у звичайну майку із зав’язками на шиї, коли намагалася встигнути на рейс авіакомпанії Virgin Australia з Аделаїди 13 січня 2021 року. Її зупинила співробітниця авіакомпанії. Вона повідомила, що пілот відмовляє у посадці в літак через її одяг. Дівчина отримала пояснення: “Пілот не любить людей, які оголюють надто багато шкіри”. Пасажирці дозволили зайти до літака після того, як вона накинула на плечі куртку.

Модель OnlyFans Ізабель Елеонор також попросили “прикритися” під час польоту. Співробітники авіакомпанії заявили, що її укорочений топ “недоречний”. Тоді пасажирці сказали, що літати у бікіні заборонено. У лютому її відчитала бортпровідниця, коли вона подорожувала до Мельбурна з австралійського Золотого узбережжя. Пасажирці принесли жилет, який повністю закриває груди.

Боді-білдерші Деніз Сайпінар заборонили сідати в літак цього року після того, як співробітники заявили, що її одяг “заважатиме сім’ям”. Вона збиралася сісти на рейс American Airlines з Майамі до Техасу 8 липня у вкорочених джинсових шортах, коричневій майці та білій блузці, зав’язаній на талії. Стюарди сказали, що дівчина виглядає голою.

У серпні стюардеса Alaskan Airline публічно присоромила Сьєрру Стедман за її вигляд: чорний укорочений топ, сірий худі і шорти для подорожей. Дівчина поділилася своєю образою у серії відеороликів у TikTok. Вони були переглянуті понад 5 мільйонів разів. Пасажирку ображали і після того, як вона погодилася застебнути толстовку.

Ще одна пасажирка щільної комплекції в кроп-топі та шортах поскаржилася на дискримінацію через те, що була “товстою татуйованою жінкою змішаної раси”. Рей Лін Ховард в TikTok розповіла, що її зсадили з рейсу авіакомпанії Alaska Airlines і допитали в поліції після скандалу через її “невідповідний” одяг. Бортпровідник попросив її вдягнути сорочку, і вона виконала вимогу.

Неприємний запах.

Деяких пасажирів виганяли з рейсів через неприємний запах. Це сталося, тому що інші мандрівники поскаржилися, що від тих надто погано пахне. Генеральний директор LegalAdvice.com Девід Райшер пояснював, що більшість авіакомпаній мають правила в договорах перевезення. Ці правила дозволяють авіакомпанії ссадити пасажира, якщо сморід настільки сильний, що інші мандрівники відчувають огиду. Також туриста попросять на вихід, якщо його запах впливає на безпеку та здоров’я інших людей у ​​салоні. Такі правила застосовують у деяких авіакомпаніях у США.

Зайва вага

Пасажири повинні пристібатися перед зльотом та посадкою з міркувань безпеки. Багато авіакомпаній мають пункти в договорах перевезення: пасажири повинні мати можливість пристібатися ременями безпеки. Тоді їм дозволять літати.

Образлива поведінка

Персонал на борту літака вирішує, чи слід ссадити пасажира, якщо його поведінка створює необґрунтований ризик образи чи роздратування інших пасажирів.

Босі ноги

Багато авіакомпаній відмовляться взяти на борт пасажирів без взуття з двох причин. По-перше, якщо літак потрапив в аварійну ситуацію, може знадобитися взуття для безпечної висадки. По-друге, ноги часто погано пахнуть.

4 причини чому в СРСР садили тополі на кожному кроці