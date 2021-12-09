5 побутових лайфхаків від господинь з СРСР

Зараз на просторах інтернету безліч корисних лайфхаків, які ми активно використовуємо в різних ситуаціях. І в СРСР такі теж були. 5 побутових лайфхаків від господинь із СРСР

Господині придумували різноманітні хитрощі, економили кошти і час. Деякі з них просто вражають. Про добірку 5 лайфхаків, які були популярні в СРСР NNS дізнався з повідомлення на сайті OBOZREVATEL

Використання газет в побуті

Зараз для миття вікон дуже багато різноманітних ганчірок. А в часи СРСР активно використовували тільки одну газету. З її допомогою можна було натерти вікно до блиску, і навіть не залишалося розводів. Також таким папером обмотували посуд, якщо його куди-небудь треба було переносити, продукти, застеляли сидіння і лавочки.

Прання поліетиленових пакетів

Екологія в той час не була в особливому тренді. Пакети прали швидше для економії, щоб кожен раз не витрачати гроші на нові.

Солодкі льодяники в ложках

Льодяники з цукрової карамелі – справжній культовий десерт з часів СРСР. Мало хто не знає про спеціальні важкі металеві формі з різноманітними фігурками: ведмедиком, зайчиком, півнем і багатьма іншими. А ось ті, у кого такого девайса не було, використовували звичайні столові ложки.

Винні пробки в кришках від каструль

Навіть зараз не у однієї бабусі на кухні можна помітити пробку в кришці від каструлі. Це робили для того, щоб не обпектися гарячим посудом і зайвий раз не брати прихватку або рушник.

Вирощування чайного гриба

За часів СРСР цим займалися всі, хто стежив за своїм здоров’ям. З такого гриба робили всілякі настоянки і напої. Продукт і зараз досить відомий своїми корисними властивостями і придбати його можна в багатьох магазинах. Сучасна назва напою з чайного гриба – комбуча.

7 побутових приладів, які СРСР “вкрав” у інших країн. Фото