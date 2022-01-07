10 дивних заборон для туристів у різних країнах

У тій чи іншій країні є досить дивні заборони для туристів. Про це мандрівників попереджають спеціалісти туристичної галузі. Про що потрібно знати, щоб не потрапити до складної ситуації

Експерти порадили перед тим, як вирушати до тієї чи іншої країни на відпочинок, уважно вивчити місцеве законодавство. Це необхідно, щоб з’ясувати, що заборонено робити і яке покарання може чекати порушників.

ТОП-10 дивних заборон

Лондон

Експерти попередили мандрівників, які планують відвідати будівлю парламенту в Лондоні, прислухатися до свого самопочуття та відкласти екскурсію туди у разі нездужання, оскільки вмирати в будівлі парламенту протизаконно.

Справа в тому, що згідно з британським законодавством той, хто помирає в парламенті, має бути похований державним коштом.

Афіни

В Афінах приїжджим варто відмовитися від високих підборів: шпильки заборонені на території таких популярних пам’ятників, як Акрополь або Парфенон.

Іспанія

Сидячи за кермом не рекомендується носити шльопанці. Імовірно, ця вимога виникла тому, що таке взуття може легко злетіти з ноги і застрягти під педаллю. А це змусить водія втратити концентрацію або навіть спровокує втрату контролю за автомобілем.

Барбадос

На Барбадосі закон забороняє одягати речі з певним принтом, наприклад камуфляжним малюнком. У цьому випадку місцева влада може вирішити, що ви намагаєтеся видати себе за поліцейських, які борються з наркоторгівлею, або ще гірше – за військових. Тільки їм дозволено таке “маскування”.

Швейцарія

Заборона стосується гігієни. Там не можна спускати воду в унітазі після 22 годин. Інакше сусіди, почувши звуки зливного бачка, можуть зателефонувати до поліції та поскаржитися на те, що ви створюєте надто багато галасу.

Венеція

У Венеції можуть виписати штраф за годування голубів на площі Сан-Марк через занадто високий ризик різних захворювань і високу концентрацію птахів на площах міста.

Рим

Не можна сидіти на сходах. Місцева влада помітила, що приїжджі занадто багато часу проводять на них, тим самим загороджуючи прохід для пішоходів.

Сінгапур

Для дотримання чистоти в місті з 1992 року існує заборона на жувальну гумку. Це пов’язано з тим, що уряду міста доводилося витрачати величезні ресурси для очищення громадських місць від викинутих людьми жувальних гумок або, гірше, приклеєних до сидіння в транспорті.

Німеччина

Заборона зупинки на автобані. Щоб уникнути покарання, експерти порадили мати при собі каністру з бензином та не виїжджати на дорогу з порожнім баком.

Франкфурт

Забавна заборона існує в німецькому Франкфурті: там взимку категорично заборонено їздити на ковзанах на швидкості понад 80 км/год.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті OBOZREVATEL.