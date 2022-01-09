20 століття давно пішло за обрій, залишивши численні фотографії, які допомагають нам сьогодні пригадати або дізнатися про події того часу, відчути його дух. Деякі з них стали історичними і свого часу розміщувалися на перших шпальтах світових та загальнонаціональних ЗМІ. Нижче – історичні фото з 20 століття, які досі здаються крутими, викликаючи найрізноманітніші емоції.

Хтось відчує ностальгію, розглядаючи ці фото, хтось зітхне з полегшенням, що минуле залишилося в минулому, хтось відчуває ненависть чи співчуття, а хтось просто отримає нову для себе інформацію про події минулого століття.

Історичні фото з 20 століття, які досі викликають емоції

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