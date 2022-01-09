Історичні фото з 20 століття, які досі здаються крутими

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Історичні фото з 20 століття, які досі здаються крутими
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      20 століття давно пішло за обрій, залишивши численні фотографії, які допомагають нам сьогодні пригадати або дізнатися про події того часу, відчути його дух. Деякі з них стали історичними і свого часу розміщувалися на перших шпальтах світових та загальнонаціональних ЗМІ. Нижче – історичні фото з 20 століття, які досі здаються крутими, викликаючи найрізноманітніші емоції.

      Хтось відчує ностальгію, розглядаючи ці фото, хтось зітхне з полегшенням, що минуле залишилося в минулому, хтось відчуває ненависть чи співчуття, а хтось просто отримає нову для себе інформацію про події минулого століття.

      Історичні фото з 20 століття, які досі викликають емоції

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      “Вовки” в овечій шкурі Англійські бронеавтомобілі Lanchester Мк. II, замасковані під слонів. У роки Другої світової таке маскування застосовувалася британцями в Індії

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      13-річний Ліонель Мессі прилетів до Іспанії для підписання контракту з Барселоною, 2000 рік

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      Майкл Джексон і Мадонна на врученні премії «Оскар», 1991 рік

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      Бал-маскарад в колхозе «Грузия», Херсонской области. 1964 г

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      У 1989 році компанія Pepsi в обмін на 17 підводних човнів погодилася постачати газовану воду в СРСР

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      Газети, що вийшли 30 років тому з новиною про відставку Горбачова і остаточному розпаді СРСР. 26 грудня 1991 року

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      Рекламний робот Фредді Форд, що вміє говорити, на автосалоні. 1964 р

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      Дитячий аніматор в парку культури імені Першого Травня, випиває після робочого дня. Луганськ, середина 90-х

      Історичні фото з 20 століття, які досі здаються крутими

      Добрий Даішник 1985 р.

      Історичні фото з 20 століття, які досі здаються крутими

      Кінець 70 – х років 20 століття, Леоніда Ілліча Брежнєва естетизують перед телевізійним записом

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      Чоловік у полі на тлі палаючого нафтопереробного заводу. Сербія, 1999 рік

      Історичні фото з 20 століття, які досі здаються крутими

      Перший і єдиний Президент СРСР Михайло Горбачов і його дружина Раїса (ліворуч), СРСР, 1990 рік.

      Історичні фото з 20 століття, які досі здаються крутими

      Протест проти гуманітарної допомоги, 1991 рік, Москва

      Історичні фото з 20 століття, які досі здаються крутими

      Радянський сторожовий корабель «Беззаветный» здійснює навал на американський ракетний крейсер «Йорктаун» біля берегів Криму, 1988 р.

      Історичні фото з 20 століття, які досі здаються крутими

      Сонячна Каліфорнія. США. 1960-е

      Історичні фото з 20 століття, які досі здаються крутими

      Суховантаж «Петро Васев» після зіткнення 31.08 86 року з пасажирським пароплавом «Адмірал Нахімов», недалеко від Новоросійська, в ході якого загинуло 423 людини

      Історичні фото з 20 століття, які досі здаються крутими

      Учасники новорічної вистави у Великому Кремлівському палаці 01.01.1960 р

      Джерело

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