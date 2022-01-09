20 століття давно пішло за обрій, залишивши численні фотографії, які допомагають нам сьогодні пригадати або дізнатися про події того часу, відчути його дух. Деякі з них стали історичними і свого часу розміщувалися на перших шпальтах світових та загальнонаціональних ЗМІ. Нижче – історичні фото з 20 століття, які досі здаються крутими, викликаючи найрізноманітніші емоції.
Хтось відчує ностальгію, розглядаючи ці фото, хтось зітхне з полегшенням, що минуле залишилося в минулому, хтось відчуває ненависть чи співчуття, а хтось просто отримає нову для себе інформацію про події минулого століття.
Історичні фото з 20 століття, які досі викликають емоції
“Вовки” в овечій шкурі Англійські бронеавтомобілі Lanchester Мк. II, замасковані під слонів. У роки Другої світової таке маскування застосовувалася британцями в Індії
13-річний Ліонель Мессі прилетів до Іспанії для підписання контракту з Барселоною, 2000 рік
Майкл Джексон і Мадонна на врученні премії «Оскар», 1991 рік
Бал-маскарад в колхозе «Грузия», Херсонской области. 1964 г
У 1989 році компанія Pepsi в обмін на 17 підводних човнів погодилася постачати газовану воду в СРСР
Газети, що вийшли 30 років тому з новиною про відставку Горбачова і остаточному розпаді СРСР. 26 грудня 1991 року
Рекламний робот Фредді Форд, що вміє говорити, на автосалоні. 1964 р
Дитячий аніматор в парку культури імені Першого Травня, випиває після робочого дня. Луганськ, середина 90-х
Добрий Даішник 1985 р.
Кінець 70 – х років 20 століття, Леоніда Ілліча Брежнєва естетизують перед телевізійним записом
Чоловік у полі на тлі палаючого нафтопереробного заводу. Сербія, 1999 рік
Перший і єдиний Президент СРСР Михайло Горбачов і його дружина Раїса (ліворуч), СРСР, 1990 рік.
Протест проти гуманітарної допомоги, 1991 рік, Москва
Радянський сторожовий корабель «Беззаветный» здійснює навал на американський ракетний крейсер «Йорктаун» біля берегів Криму, 1988 р.
Сонячна Каліфорнія. США. 1960-е
Суховантаж «Петро Васев» після зіткнення 31.08 86 року з пасажирським пароплавом «Адмірал Нахімов», недалеко від Новоросійська, в ході якого загинуло 423 людини
Учасники новорічної вистави у Великому Кремлівському палаці 01.01.1960 р