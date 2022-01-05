Чого хоче Казахстан: у списку вимог протестуючих є Україна – ЗМІ

У Казахстані вже кілька днів не вщухають протести, які серйозно загострилися сьогодні, 5 січня. Протестами охоплені всі великі міста країни, люди захопили аеропорт, багато поранених і вже є вбиті. Телебачення і інтернет в країні відключені. Президент Токаєв відправив у відставку уряд і пообіцяв розпустити парламент, голова Ради Безпеки Казахстану Назарбаєв теж залишає посаду. Але це не погасило вогонь, що розгорівся не на жарт. Чого хоче Казахстан? У списку вимог протестуючих є Україна. Про це NNS повідомляє, посилаючись на РБК Україна.

Нагадаємо, протести в Казахстані почалися через підвищення цін на скраплений газ. Однак через кілька днів з’явилися нові вимоги. Їх оприлюднив Телеграм-канал ‘Протести Казахстан‘.

Чого хочуть протестувальники від влади Казахстану:

Негайне звільнення всіх політичних ув’язнених.

Відставка і складання повноважень президента, голови Ради Безпеки Казахстану, уряду і парламенту.

Створення тимчасового уряду з авторитетних і публічних громадян, що беруть участь у протесті.

Проведення тимчасовим урядом нових прозорих виборів.

Визнання років правління СРСР злочином проти пострадянських народів.

Засудження військової агресії РФ проти України і анексії Криму.

Вихід зі складу СНД, ЄАЕС та інших союзів з Росією.

До цього протестувальники вимагали зниження цін на скраплений газ, відставки уряду, зниження пенсійного віку і зниження цін на продукти.

РБК зазначає, що через деякий час публікація з вимогами протестувальників зникла із зазначеного Telegram-каналу. Однак ці вимоги вже встигли розлетітися по іншим Telegram-каналам, які висвітлюють події в Казахстані.

Хто саме висунув ці вимоги, поки невідомо. Перевірити правдивість цієї інформації, або отримати додаткові дані також немає можливості, оскільки в Казахстані відключили зв’язок та інтернет.

Що кажуть про вимоги протестувальники

Як повідомляє ‘Радіо Азаттик’, люди, що вийшли на акції протесту, самі розповіли про свої вимоги. Вони знають про відставку уряду, але також хочуть:

зміни виборчого законодавства для допуску до виборів незалежних кандидатів-самовисуванців;

обмеження президентських повноважень;

розширення повноважень парламенту;

повернення до Конституції 1993 року.

Ситуація в Казахстані розвивається стрімко: протестувальники знесли пам’ятник Назарбаєву, захопили аеропорт в Алмати, також прогримів вибух біля акімату (районна адміністрація) в Актобе.

Повідомляється про першого загиблого в результаті протестів.

Відео та фото з місця події публікує Телеграм-канал Nexta.

Очевидці зняли момент «падіння» пам’ятника Назарбаєву.

Також повідомили про першу жертву протесту — чоловік був застрелений поліцією.

В Алмати демонстранти захопили аеропорт.

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Ось що пише про протести в Казахстані український журналіст Юрій Бутусов:

‘Звичайно, люди не йдуть на смерть і не вбивають через ціни на скраплений газ. Причини таких масштабних протестів по всій країні можуть бути тільки в самій владі. У клановій, безвідповідальній влади, яка бреше і набиває свої кишені куди краще, ніж управляє розвитком країни.

У Казахстані все жорсткіше ніж в Білорусі і навіть жорсткіше ніж в Україні. Масові зіткнення почалися миттєво, без розгойдування і майдану, вже вбито кілька співробітників поліції, беззбройні люди натовпами кидаються на силовиків, забирають зброю, беруть у полон, підпалюють адміністративні будівлі і поліцейські машини.

Як завжди у авторитарних режимів це сталося раптово. Адже в Казахстані абсолютна політична стабільність та незмінність однієї політичної сім’ї Нурсултана Назарбаєва з 1989 року. Всі депутати – лояльні, в парламенті кероване монобольшінство, всі олігархи – лояльні і близькі до президентської сім’ї. Всі ЗМІ – хвалять досягнення президента. Вся країна управляється з одного кабінету.

І ось без підтримки депутатів, представників влади, медіа сотні тисяч простих людей виходять на вулицю, щоб взяти участь в протестах і ризикнути собою. Щоб повалити «стабільність».

А в Казахстані ж дружба з Росією, Путін – союзник, ОДКБ, космодром, закупівлі зброї і спільні маневри з російською армією, ну з чого б тут взагалі виникнути протестам?

Путін організував клуб старіючих диктаторів навколо себе, і вкрай злий, що України викинула члена цього клубу Януковича. Але у проросійських старців у одного за іншим виникають серйозні проблеми.

І Білорусь 2020, і Казахстан 2022, незалежно від результату протестів, показують – розвиток сучасної держави неможливий без опори держави на сильне громадянське суспільство, свободу слова, конкурентну політику та змінюваність влади. Поки ще нестійка, але демократична Україна куди більш стабільна, ніж безперспективна кремлівська модель влади.

Нервова реакція російських провладних медіа – це усвідомлення того, що після смерті Путіна Росію може чекати куди більша турбулентність, ніж зараз в Казахстані. І Україні треба будувати сильну державу, щоб в період неминучих проблем в РФ, ми були досить міцними і системними, аби повернути вкрадені Крим і Донбас.

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