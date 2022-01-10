Чи здасть Захід Україну Росії – думка експерта і заява Держдепу

Чи здасть Захід Україну Росії? Свої думки з цього приводу озвучив український блогер Сергій Фурса, який нагадав, що поточний тиждень у світі пройде під знаком переговорів Заходу і Росії, передає NNS. Про що говоритимуть і чого очікувати Україні від переговорів?

Сергій Фурса вважає, що ключове завдання західних дипломатів – зрозуміти, вони (Росія – від ред) реально сказилися чи тільки прикидаються.

І так, не читайте радянських газет (російських телеграм смітників) – у порядку денному немає здачі України, – пише експерт. І не тому, що ми гарно співаємо, ставимо рекорди в реформах, центр всесвіту або просто комусь подобаємося. Просто найуважнішим глядачем на цих переговорах буде Китай. І Заходу треба буде показати Китаю, що США і Ко можуть захистити своїх союзників від неадекватних гопників. Тому що якщо Китай побачить, що Захід не може вберегти Україну від Росії, то він зрозуміє, що йому ніхто не перешкодить захопити Тайвань. А ось це вже здатне відкрити ящик Пандори. І точно нікому не треба, – аргументував свою думку Сергій Фурса.

Чи здасть Захід Україну Росії: що кажуть у США

Зазначимо, що оптимістичні заяви лунають і з боку США.

Так, глава Держдепу Ентоні Блінкен наголосив, що переговори ведуться не для того, щоби піти на поступки перед загрозою вторгнення Росії, – пише Кореспондент.

США не мають наміру йти на поступки щодо територіальної цілісності України на переговорах з Росією. Про це держсекретар Ентоні Блінкен сказав в ефірі кількох телеканалів, повідомляє The New York Times.

Блінкен зауважив, що переговори ведуться не для того, аби піти на поступки перед загрозою вторгнення Росії в Україну через вісім років після того, як вона окупувала Крим.

“Йдеться про те, щоб подивитися, чи є в рамках діалогу й дипломатії речі, які обидві сторони, всі сторони можуть зробити для зниження напруженості. Ми робили це у минулому”, – сказав Блінкен.

Як повідомлялося, глава Держдепу також прокоментував можливість поновлення Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Раніше США звинувачували РФ у його порушенні та у 2019 році вийшли з договору.

“Можливо, є підстави для його відновлення”, – сказав Блінкен.

Крім того, держсекретар висловився з приводу ймовірного перегляду угоди про розміщення звичайних озброєнь у Європі у частині проведення військових навчань, які можуть розглядатися як відправна точка для вторгнення.

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