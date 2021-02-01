У світі з’явилося нове свято – День бабусь і дідусів

- 01 лют. 2021
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У світі з’явилося нове свято, пов’язане з родиною. Його заснував Папа Римський, повідомляє NNS , посилаючись на zik.ua. Всесвітній день бабусь і дідусів буде відзначатися по всій Церкві в четверту неділю липня.
Папа Римський Франциск заснував Міжнародний день дідусів, бабусь та літніх людей. Свято щорічно буде відзначатися по всій Церкві в четверту неділю липня.
Згідно з повідомленням, дата святкування вибрана через близькість до дня вшанування святих Іоакима і Ганни, дідуся та бабусі Ісуса Христа.
"Дідусі та бабусі найчастіше бувають забуті. То не будемо забувати це багатство, берегти основи та передавати їх",
- зазначив Папа Римський Франциск.
До слова, в цьому році свято припаде на 25 липня.