У світі з’явилося нове свято – День бабусь і дідусів

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У світі з’явилося нове свято, пов’язане з родиною. Його заснував Папа Римський, повідомляє NNS , посилаючись на zik.ua. Всесвітній день бабусь і дідусів буде відзначатися по всій Церкві в четверту неділю липня.

Папа Римський Франциск заснував Міжнародний день дідусів, бабусь та літніх людей. Свято щорічно буде відзначатися по всій Церкві в четверту неділю липня.

Згідно з повідомленням, дата святкування вибрана через близькість до дня вшанування святих Іоакима і Ганни, дідуся та бабусі Ісуса Христа.

"Дідусі та бабусі найчастіше бувають забуті. То не будемо забувати це багатство, берегти основи та передавати їх",

- зазначив Папа Римський Франциск.

До слова, в цьому році свято припаде на 25 липня.

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