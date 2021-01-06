Про кубик Рубика знімуть художній фільм та створять телешоу

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Американські компанії Hyde Park Entertainment Group та Endeavor Content, що спеціалізуються на створенні розважального контенту, оголосили про плани спільно зняти художню стрічку й розробити ігрове шоу про кубик Рубика.

Про це повідомляє Deadline, пише Громадське, передає NNS.

Подробиць фільму, як і акторів, які можуть у ньому зніматися, компанії поки не називають. Так само нічого наразі не відомо й про телешоу, яке планують розробляти. В Endeavor Content лише натякнули, що формат шоу можуть потім продавати в інші країни для адаптації.

У разі завершення проєкту це буде перший художній фільм, присвячений суто кубику Рубика — хоча він уже фігурував у низці стрічок, серіалів, мультфільмів і мультсеріалів від «Теорії великого вибуху» до «Спайдермена: Навколо Всесвіту».

Творець кубика Рубика, угорський винахідник Ерне Рубик, у Нью-Йорку, 18 вересня 2018 року. Фото: Richard Drew / AP

Кубик-головоломку в 1974 році створив угорський скульптор і винахідник Ерне Рубик (нині йому 76 років). Він назвав його «Магічний куб», але у 1980 році компанія «Ideals Toys» перейменувала його у кубик Рубика. Офіційно у світі продали понад 450 мільйонів цих іграшок.

Попри те, що кубик Рубика створили майже 60 років тому, головоломка досі користується великою популярністю. Із 2018 року відбуваються міжнародні змагання зі збирання іграшки на швидкість, а також на перевірку вміння це робити.

Вважається, що, попри величезну кількість можливих комбінацій, скласти кубик можна не більше ніж за 20 ходів — це нижня межа так званого алгоритму Бога, який дозволяє отримати оптимальне рішення головоломки, починаючи з будь-якої конфігурації (при поворотах на 180 градусів).