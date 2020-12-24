Названо точное время сна, которое может навредить вашему здоровью

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Старая пословица «кто рано встаёт, тому Бог даёт», обещающая здоровье, богатство и мудрость, может показаться довольно упрощенной. Но врачи давно рекламируют преимущества полноценного ночного отдыха, сообщает NNS со ссылкой на womane.

Они также рассказывают обо всех способах, которыми он может сделать вас более здоровым. И WomanEL нашёл ещё одно подтверждение этому.

Исследование опубликовали в журнале BMJ Open Diabetes Research & Care. Оно доказало, что если вы ложитесь спать после полуночи, вы на самом деле можете навредить своему здоровью.

Исследователи зафиксировали точное время, когда каждую ночь ложились спать 635 пациентов с диабетом 2 типа. Результаты показали, что 25 процентов испытуемых ложились спать в 22:52 в среднем. В то время как 23 процента не спали в среднем до 00:36. Несмотря на незначительное изменение времени сна, исследователи заметили огромную разницу в образе жизни между группами.

Исследователи пришли к выводу, что полуночники с меньшей вероятностью воспользуются утренней возможностью потренироваться. И, следовательно, ведут менее здоровый образ жизни.

Связь между более поздним временем сна и физической активностью очевидна. Ложитесь спать поздно – и у вас меньше шансов быть активным.

Одно исследование показало, что сон даже на 15 минут меньше за ночь может привести к значительному увеличению веса. Это происходит благодаря увеличению количества ночных перекусов и «гормона голода» грелина.

Другие исследования показали, что восемь часов сна могут снизить уровень беспокойства и укрепить вашу иммунную систему.