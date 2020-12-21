София Ротару продает отель в Ялте за 25 миллионов евро и почему-то тайно

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Крымский отель Villa Sofia, принадлежащий украинской певице Софии Ротару, тайно выставлен на продажу. По данным журналистов, артистка хочет выручить за свою недвижимость в Ялте 25 миллионов евро (около 852 352 718 грн). Об рассказывают росСМИ.

Журналисты утверждают, что объявления о продаже отеля нет в общем доступе, а переговоры с обеспеченными покупателями ведут риелторы - они высылают потенциальным владельцам фотографии и договариваются о стоимости объекта. В случае удачной сделки Ротару планирует оставить всю мебель и оборудование. На данный момент отель закрыт на карантин из-за пандемии коронавируса и, как считают корреспонденты, несет убытки.

Представители певицы, как и сама Ротару, информацию о продаже отеля не комментируют.

Напомним, в особняк певицы Софии Ротару под Ялтой пробрались неизвестные и похитили ценности на шесть миллионов рублей или около 75 тысяч долларов.