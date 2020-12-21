Мать одиночка продавая снимки своих ног, зарабатывая больше средней зарплаты в несколько раз

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Британка за месяц получает годовую минимальную зарплату украинца. И делает она это благодаря продаже снимков своих ног. Об этом пишет NNS со ссылкой на The Best 25-летняя Майя-Мэй Томпсон начала продавать фотографии своих стоп после рождения дочери.

"За три месяца после рождения ребенка начался режим самоизоляции. Я не имела возможности найти новую работу, чтобы платить за подгузники, детскую одежду и электричество. Я старалась быть лучшей мамой и нуждалась в работе дома",

– рассказала Майя.

По словам женщины, все началось с продажи обуви на Ebay. Один из покупателей спросил, имеет ли обувь запах и может ли Майя несколько дней поносить кроссовки перед продажей. За это он предложил женщине заплатить 40 фунтов (1500 грн) вместо 10 (370 грн).

"Когда мужчина получил те кроссовки, он сразу прислал мне сообщение, рассказывая, какие они замечательные. Впоследствии покупатель спросил, могу ли я сделать несколько фото своих ног, на которых ногти будут покрыты разными цветами",

– рассказала девушка.

С тех пор британка начала развивать свой бизнес в Instagram.

"Поклонники хотели видеть меня в разных чулках, носках, также просили сфотографировать мои ступни крупным планом. Мужчины хотели быть уверены, что фотография была сделана специально для них, поэтому они просили красить ногти определенным цветом. Кроме этого, спрос имели кадры, на которых я была в туфлях на каблуках, носках и чулках покрытых грязью",

– добавляет Томпсон. Сейчас мать-одиночка зарабатывает от 400 фунтов (15 тыс грн) в неделю, а перед праздниками – до 800 фунтов (30 тыс грн). Сейчас женщина выкладывает свои фото на онлайн-платформах OnlyFans и KIK.

"В канун Рождества поклонники хотят видеть праздничные фото и видео. Они обожают, когда я болтаю рождественскими игрушками на пальцах ног",

– рассказала героиня.

Фанаты Майи – жители Ирландии, США, Австралии, Африки, Азии и Англии.

"Мои клиенты разные – хирурги, судьи, юристы и инженеры. Многие из них женаты и имеют детей. Им страшно обсуждать с партнерами их одержимость ногами. А я просто снимаю с них стресс",