Как отучить кошку рыться в горшках с цветами

Если у вас дома оранжерея или только первые попытки ее создания, то так хочется, чтобы цветы были в целости и сохранности. Что делать, когда в доме кот? Ведь он не всегда разделяет вашу любовь к цветам, а горшки его манят как магнит.

В любом деле главное — последовательность и небольшая хитрость. Кошки отправляются к цветочным горшкам, когда им скучно. А значит, надо больше играть со своим питомцем, подарить ему игрушки и обустроить место для разного вида активностей (прыжки, поточить когти, полазить, погрызть).

Купите коту отдельный горшок, где растет трава. Они продаются в зоомагазинах. Место, куда поставите новый горшок, лучше застелить пленкой, чтобы легко сметать землю. И обязательно хвалите котика/кошечку, когда он/она отправляются к собственному горшку.

Все свои растения побрызгайте цитрусовым спреем, можно даже положить дольки свежих фруктов. Кошки не любят цитрусовый запах.

Дрессировка. Кот собирается снова поиграть с вашим растением, скажите ему строго: “НЕТ”. Не сработало. Берем пульверизатор и брызгаем, одновременно произнося категоричный запрет.

Охота за растениями может быть и звоночком для пересмотра рациона питания. Хвостатому другу может не хватать каких-то витаминов. Ветеринар может подобрать нужные комплекс или посоветовать дополнения к меню для вашего питомца.

Из любой ситуации можно найти выход. Эксперименты никто не отменял. Коты, как и люди, все разные, поэтому неизвестно, какой из способом подойдет именно вашему питомцу. Пробуйте и побеждайте, тогда и цветы останутся нетронутыми.