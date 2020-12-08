"Сгнил в своей постели", - Петросян рассказал о смерти Джигарханяна

Юморист Евгений Петросян рассказал о смерти актера Армена Джигарханяна. Артист дал интервью Владиславу Манучарову. Оно опубликовано на его YouTube-канале.

По словам юмориста, Армен Джигарханян скончался в муках.

"А вы знаете, как он умер? И в каком состоянии он умер? Нет, вы не знаете! Он сгнил, лежа в постели, сгнил, потому что никто к нему не подходил. Умирал в муках, в болях! Об этом вы не скажете! В адских болях, потому что пролежни уже начали гнить. У него диабет. Он нуждается в точных по времени уколах, которые ему никто не делал",