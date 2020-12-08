"Сгнил в своей постели", - Петросян рассказал о смерти Джигарханяна

08 груд. 2020
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Юморист Евгений Петросян рассказал о смерти актера Армена Джигарханяна. Артист дал интервью Владиславу Манучарову. Оно опубликовано на его YouTube-канале.

По словам юмориста, Армен Джигарханян скончался в муках.

"А вы знаете, как он умер? И в каком состоянии он умер? Нет, вы не знаете! Он сгнил, лежа в постели, сгнил, потому что никто к нему не подходил. Умирал в муках, в болях! Об этом вы не скажете! В адских болях, потому что пролежни уже начали гнить. У него диабет. Он нуждается в точных по времени уколах, которые ему никто не делал",

— заявил Петросян.

Пользователей Сети шокировало рассказанное артистом.

«А где же такая "любящая" жена Джигарханяна? Только по телеканалам показуху устраивала!», «Вот это эмоции про Джигарханяна»,

— написали в комментариях.

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Автор: NNS - Національна служба новин

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