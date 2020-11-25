Названы люди, которым противопоказано рано просыпаться

Завантажте мобільний додаток сайту

Каждый из нас когда-нибудь слышал о жаворонках и совах. Первыми называют тех, кто способен легко просыпаться утром и продуктивно работать в первой половине дня. Совы же полны сил вечером и даже ночью, а утром чаще всего чувствуют себя разбитыми и подавленными, сообщает NNS ссылаясь на сайт Вести-UA.net.

По-научному это называется хронотипом — особенности суточных ритмов организма человека. Ученые также выделяют и третий хронотип, менее известный обычным людям — голубей, которые занимают промежуточное положение между жаворонками и совами и проявляют наибольшую активность в течение дня. В прочем, в научных исследованиях учеными обычно выделяются до семи хронотипов — голуби и по три градации жаворонок и сов.

В половине всех случаев хронотип определяется на генетическом уровне. Так, если родители являлись совами, то с вероятностью почти 50% и ребенок будет совой. Это также означает, что хронотип остается постоянным в течение всей жизни, и поменять его не удастся, какое сильное ни было бы желание.

Статистика показывает, что большинство людей относится все-таки к голубям — их около 60%. Соответственно, примерно 20% людей являются жаворонками и 20% являются совами. Тем не менее, сильно выраженных границ между тремя хронотипами при исследовании их распределения в популяции не наблюдается. Несмотря на такие данные, все общество, можно сказать, подстроено под жаворонков, ведь большинству приходится просыпаться рано утром и куда-то идти.

Последние исследования ученых показывают, что для некоторых людей постоянное пробуждение ранним утром является губительным, и причина этого кроется именно в хронотипе человеке. Наибольший вред наносится именно совам, ведь они вынуждены, несмотря на свои биологические предрасположенности, через силу просыпаться рано утром и идти на работу или на учебу. После раннего пробуждения у сов продолжает вырабатываться мелатонин — гормон-регулятор циркадных ритмов, которые также называют биологическими часа человека, ведь в это время они все еще должны спать.

Избыток мелатонина в организме человека вызывает раздражительность и чувство бессилия. Все это может даже привести к депрессии. Однако это — не единственная опасность. В результате частых ранних пробуждений у сов может произойти гормональный сбой, в результате которого организм перестает нормально воспринимать глюкозу. Для болеющих сахарным диабетом такое состояние является смертельно опасным.

На основании всего этого можно сделать один вывод — нужно быть внимательным к собственному организму. Скорее всего, у вас не получится поменять хронотип. Единственный выход — подстраивать свой график под свои биологические часы.