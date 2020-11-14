Как практически моментально разморозить мясо и рыбу

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Уверены, что даже у самых расторопных кулинаров бывали ситуации, когда мясо или рыбу нужно было разморозить заранее. Когда что-то идет не по плану, нужно знать несколько хитростей, как разморозить продукт быстро, сообщает NNS со ссылкой на vazhnoznat.

Как разморозить мясо

Способов сделать это быстро есть много. Некоторые считаются более правильными, а за некоторые могут и отругать. Например, рыбу советуют вообще не размораживать быстро. Иначе мясо разлезется и хорошо не пожарится.

Но сегодня я расскажу способ, которым поделилась со мной моя подруга из Кореи. Говорит, там все так делают, и это действительно работает.

Сперва нужно отмерить полтора литра воды и нагреть ее до 40 градусов. Водный термометр при этом не обязателен, можно попробовать рукой. Температура должна быть чуть горячее, чем температура тела.

Влей горячую воду в миску и добавь туда 3 столовых ложки сахара, хорошо перемешай. Ты удивишься, но сахар хорошо помогает ускорить процесс разморозки. Также тебе понравится, что усиливается вкус мяса и добавляются нотки пикантности.

Как разморозить рыбу

Чтобы разморозить рыбу, действия похожи и отличаются лишь вспомогательным ингредиентом. Нагрей воду до 40 градусов и добавь в нее 3 ст. л. соли. Всё перемешай и помести в нее рыбу.

Соль не только ускорит процесс повышения температуры в рыбе, но и выступит в роли скромного маринада. Так, всего за 7–10 минут можно справиться с этой задачей. Конечно, если кусок мяса или рыбы большой, то потребуется больше времени, чем 10 минут.