Что случится с телом, если пить по утрам стакан лимонной воды

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Лимонная вода обладает целым спектром полезных свойств, ее воздействие на организм человека впечатляет. Регулярное употребление воды с лимоном натощак приведет к поразительным результатам.

Специалисты поделились рекомендациями о том, как приготовить лимонную воду и почему ее нужно пить натощак.

Лимонная вода содействует ускорению метаболизма, это в свою очередь способствует сжиганию лишних калорий и похудению.

Лимонная вода является мощным источником витамина С и имеет антибактериальные свойства, что способствует укреплению иммунной системы человека.

Употребление лимонной воды натощак является полезным для пищеварения, так как это способствует ускорению пищеварительных процессов.

И главное такая вода способствует оздоровлению печени, поскольку обладает свойством вымывания токсинов из организма.

У японцев употребление лимонной воды натощак считается таким же утренним ритуалом, как чистка зубов.

Для того, чтобы почувствовать оздоровительный эффект лимонной воды, необходимо регулярное ее употребление. Лучше всего утром натощак за 15 – 20 минут до завтрака. Перед употреблением очень полезно сделать легкую зарядку, это будет способствовать улучшению пищеварения и ускорит метаболизм.

Употреблять воду нужно свежеприготовленной и только с лимоном, а не с лимонным соком из бутылки. Для улучшения работы кишечника лучше использовать теплую воду. Вместе с тем, если есть необходимость сжечь калории, то наоборот рекомендуется употреблять ледяной напиток.

Для приготовления напитка необходимо сок одного лимона смешать с 1 литром воды.