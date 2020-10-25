Фейсбук запускает свой сервис знакомств

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Компания Facebook объявила о запуске собственного сервиса знакомств Dating в 32 странах Европы. Об этом говорится в распространенном заявлении компании. Об этом сообщает издание The Verge.

Мы запускаем Facebook Dating в Европе, чтобы помочь большему количеству людей обрести значимые связи, в том числе через общие интересы, мероприятия и группы,

— говорится в пресс-релизе.

Сервис знакомств предлагает те же функции в Европе, что и в США. Служба использует существующий профиль в Facebook для поиска потенциальных совпадений.

Facebook адаптирует эти совпадения с вашими предпочтениями, активностью в Facebook и, если вы выберете, группами и событиями.

Хотя сервис отображается только в виде вкладки в мобильном приложении Facebook, он глубоко интегрирован с остальными продуктами социального гиганта. Ваш профиль может извлекать истории и фотографии из Instagram. Функция Secret Crush ищет потенциальные совпадения как у ваших подписчиков в Instagram, так и у друзей в Facebook.

Отмечается, что сервисом уже пользуются жители 20 других стран, где с сентября в общей сложности зафиксировано более 1,5 млрд парных совпадений.

Сервис Facebook Dating был запущен в США в сентябре прошлого года. Любой пользователь социальной сети может присоединиться к этому приложению, создав свой собственный профиль и определив список людей на основе общих интересов и предпочтений.

Компания уточняет, что платформа для знакомств станет доступна в Австрии, Бельгии, Болгарии, Кипре, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Хорватии, Венгрии, Ирландии, Италии и ряде других европейских государств.