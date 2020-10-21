Сколько шагов надо проходить каждый день, чтобы сохранить здоровье

Завантажте мобільний додаток сайту

Многие люди, интересующиеся принципами поддержания здоровья, задаются вопросом, сколько тысяч шагов необходимо проходить в день, чтобы поддерживать хорошую физическую форму. Специалисты развеяли многие мифы про ходьбу и рассказали, можно ли ее считать полноценной активностью для укрепления здоровья, передает NNS.

Люди, которые ведут активный образ жизни, часто задаются вопросом, сколько тысяч шагов в день дают возможность отказаться от посещения спортивного зала и дополнительных тренировок, ведь нередко ходьба на протяжении нескольких минут может ощущаться как полноценная физическая активность.

Существует убеждение, что 10 тысяч шагов в день достаточно для того, чтобы поддерживать физическую форму и не набирать вес. Однако специалисты считают это утверждение только отчасти правдивым. С точки зрения медицины дать точный ответ на вопрос, сколько тысяч шагов в день достаточно, чтобы поддерживать здоровье сердца и суставов, нельзя. Потребности и возможности каждого организма могут отличаться: для кого-то 10 тысяч шагов недостаточно, кому-то даже такая нагрузка может принести вред.

Для человека среднего возраста с умеренной активностью в течение дня нижней нормой является 8 тысяч шагов, так как это помогает организму налаживать кровообращение и исключить развитие сердечных проблем. При занятиях спортивной ходьбой этот показатель меняется, как и условия выполнения упражнений.

Современные гаджеты позволяют поддерживать физическую активность на должном уровне, так как сидячий и малоподвижный образ жизни считается одной из главных проблем 21 века, которая вызывает развитие других, более серьезных заболеваний. Настроить приложения можно таким образом, чтобы оно напоминало о прогулке и норме, которую необходимо выполнить.

Ходьба для похудения значительно отличается от привычной ежедневной активности, от которой многие люди ожидают видимого результата. Специалисты считают, что похудения можно добиться только с помощью спортивной ходьбы, заниматься которой необходимо с осторожностью и должной подготовкой.

Чтобы похудеть, занимаясь ходьбой, необходимо проходить от 7 км за тренировку в ускоренном темпе: пульс во время занятий должен достигать отметки 120 ударов в минуту и выше, чтобы организм включал жиросжигание.

Спортивная ходьба, которая способствует снижению веса, требует тщательной подготовки. В частности, предметом первой необходимости являются специальные кроссовки, которые позволят снять лишнюю нежелательную нагрузку с суставов. Для облегчения также можно использовать подручные средства или палки для лыж, чтобы помогать себе при ходьбе.

В то же время следует обратить внимание на покрытие местности, где проводятся занятия. Асфальт и земля не подходят для подобной активности, искусственные поля и покрытия для стадионов более гибкие и податливые, они наносят меньше ущерба организму.

Благодаря правильной обуви следовать технике ходьбы не составит труда. Главным принципом является перенос веса равномерно по стопам, в чем помогают кроссовки для спортивной ходьбы, оснащенные специальными системами смещения точки опоры. Правильное дыхание также способствует жиросжиганию и укреплению органов.