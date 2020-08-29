Физик из НАСА: путешествия во времени возможны

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По мнению Луизы Риофрио, актрисы и по совместительству физика в НАСА, путешествия во времени – вполне реализуемая вещь. Перемещение возможно только в будущее без нарушений законов физики, сообщает NNS со ссылкой на портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.

Чтобы реализовать задумку, Риофрио нужно усовершенствовать модель атомных часов и доставить их на Международную космическую станцию. Это необходимо для проведения точных измерений скорости лазурного луча в космосе.

Луиза Рифрио имела возможность получить данные, собранные при помощи лазерных лучей и уголковых отражателей, которые были оставлены на Луне во время миссии «Аполлон». Информацию удалось получить, когда ученый работала в Космическом центре им. Линдона Джонсона. После анализа результатов был сделан вывод, что скорость света не является постоянной, она может меняться.

Данные, полученные из космоса и на Земле, оказались полностью разными. Так, изучение на земном шаре окаменелостей и древних затмений показало, что якобы Луна движется значительно медленнее по сравнению с другими расчетами. Разные методы подсчета давали абсолютно разные результаты. Это не нормально, когда изучаемый объект находится прямо возле нас.

По словам Риофрио, скорость света имеет свойство снижаться. Вследствие этого возникает ощущение, что перемещение нашего природного спутника происходит быстрее, чем это есть на самом деле. Если эта теория верна, значит, путешествия во времени все-таки возможны.

Эйнштейн приводил скорость света как константу. Если же это не так, уравнения приобретают решения, которые позволяют осуществлять путешествия во времени. Более того, человек может контролировать скорость перемещения во времени.

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