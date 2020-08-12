Xiaomi представила первый в мире общедоступный прозрачный телевизор

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Китайская компания Xiaomi презентовала первый прозрачный телевизор Xiaomi Mi TV LUX OLED Transparent Edition. Девайс имеет 55-дюймовый дисплей, а его стоимость составит примерно 7,2 тысячи долларов, пишет GSM Arena.

Разработчики спрятали техническое оснащение телевизора в круглом основании, которое одновременно является подставкой, передает NNS со ссылкой на korrespondent.net.

Толщина дисплея новинки всего 5,7 мм. В качестве процессора установлен кастомный MediaTek 9650, который был изготовлен специально для Xiaomi.

В выключенном состоянии экран телевизора выглядит как обычная стеклянная панель из-за своей абсолютной прозрачности.

Отмечается, что формально данный девайс не является первым прозрачным телевизором, поскольку ранее Panasonic, LG и Samsung представляли собственные решения, которые так и остались концептами.

А новый телевизор от Xiaomi сможет купить любой желающий. Он поступит в продажу в Китае уже 16 августа.

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