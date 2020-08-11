Знаменитости, которые спасли людей в реальной жизни

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В фильмах и сериалах актеры предстают перед нами бесстрашными героями, борцами за правду и справедливость. СМИ, наоборот, стараются показать их в неприглядном виде, вытащить на свет интимные подробности их жизни. Но, несмотря на это, многие из знаменитостей действительно способны на достойные поступки, прямо как их киногерои.

NNS приготовил для вас примеры того, как решительность и неравнодушие актеров спасли жизнь другим людям.

Том Хэнкс

Том Хэнкс не только на экранах герой, но и в реальной жизни. Однажды во время утренней пробежки возле своего дома в Малибу (Калифорния, США) Хэнкс услышал крики о помощи, которые доносились со стороны реки. Том разу же бросился на помощь. Утопающего мужчину несло сильное течение. Актер, подбадривая тонущего, находился все время рядом, а когда тот оказался в безопасном месте, где течение было не столь бурным, вытащил его на берег.

Арнольд Шварценеггер

В 2004 году, когда Шварценеггер был еще губернатором Калифорнии, он спас пловца, вытащив его на берег. Арнольд вместе с семьей отдыхал на курорте Мауи (остров на Гавайях). Плавая, он заметил, что человеку на воде стало плохо, и предложил помощь. Вместе с мужчиной актер вытащил на берег и его буги-борд - доску для катания на волнах.

Кен Джонг

Звезда "Мальчишника" - врач по образованию. Когда у его фанатки случился припадок во время его стендап-выступления в Фениксе, США, Чонг бросился ей на помощь и оставался рядом с девушкой, пока она не восстановилась.

Келли Слейтер

11-кратный чемпион мира по сёрфингу в январе 2016 года спас мать и ребенка. Они прогуливались по пляжу в Оаху на Гавайях, когда их накрыла девятиметровая волна. Коляска с ребенком оказалась в воде, но вовремя подоспевший спортсмен спас жизнь малыша и его матери.

Вин Дизель

Герой блокбастера «Форсаж» Вин Дизель стал свидетелем дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на одной из калифорнийских дорог. Актер не остался безучастным и бросился на помощь. После столкновения машина могла взорваться, но, не думая об опасности, Вин вытащил из автомобиля двоих детей и их отца.

Клинт Иствуд

На вечеринке PGA Tour в 2014 году Иствуд методом Хеймлиха (обхват брюшной полости для очистки дыхательных путей) спас жизнь гостя, который подавился куском сыра.

Харрисон Форд

Два года назад, актер спас женщину, попавшую в аварию. В 2001 году он использовал свои навыки пилота, чтобы выследить 13-летнего бойскаута, который заблудился в Йеллоустонском национальном парке.

Дженнифер Лоуренс

Однажды Дженнифер позвонила в 911 после того, как заметила девушку, которая упала рядом с ее домом. Актриса помогала девушке, пока не прибыла медицинская помощь.

Дастин Хоффман

В 2012 году Хоффман помог бегуну, которому внезапно стало плохо в лондонском Гайд-парке. Актер вызвал медиков, которым удалось спасти жизнь мужчины.

Кейт Уинслет

Уинслет останавливалась в Карибском особняке своего друга сэра Ричарда Брэнсона во время урагана Айрин в 2011 году. Внезапно в дом попала молния и начался пожар. Как рассказал потом Брэнсон, актриса смогла спасти его 90-летнюю мать.

Саймон Коуэлл

Судья X Factor заметил, что у одной из участниц, Джеки Грей, был необычно "скрипучий" голос, и посоветовал ей обратиться к врачу. По словам певицы, позже она обратилась к врачу, и у нее обнаружили заболевание легких.

Шон Пенн

Актер организовал благотворительный фонд Penn's J/P Haitian Relief Organization, чтобы помочь жителям Гаити, пострадавшим от землетрясения в 2010 году. Тогда разрушительное землетрясение унесло жизни более 200 тысяч человек, еще около 310 тысяч гаитян пострадали.

Мила Кунис

Актриса спасла жизнь человеку, который работал в ее доме. У мужчины начался припадок, а Кунис вызвала скорую помощь и оставалась с ним, пока не прибыла помощь.

Принц Гарри

Когда Гарри служил в армии, они с сослуживцами играли в поло (спорт с мячом на лошадях). На одной игре произошел инцидент: его соперник столкнулся с другими игроками, и был сбит лошадью. Парень потерял сознание, и Гарри первым бросился ему на помощь. Он привел его в сознание до приезда медиков.

Райан Гослинг

В 2011 году Гослинг разнял драку на улицах Нью-Йорка. Когда его поступок засветили в прессе, актер прокомментировал, что был "смущен" таким вниманием.

Том Круз

В 1996 году Том Круз стал свидетелем умышленного наезда, но не смог догнать преступника. Актер заплатил за счет скорой помощи пострадавшего 1000 долларов.

Деми Мур

В 2009 году звезда обратилась в полицию после того, как поклонница отправила ей сообщение в Twitter, в котором выразила суицидальные мысли. Полиция смогла найти дом девушки и доставить ее в центр психологической помощи.

Марк Хэрмон

В канун Нового года в 2012-м актер бросился на помощь женщине, которая упала в обморок возле ночного клуба в Лас-Вегасе. Он проверил пульс женщины и подождал, пока приедут медики.

Рианна

В марте 2019 певица помогла спасти жизнь пациентке, больной лейкемией. Певицу настолько затронула история жизни матери двоих детей, больной лейкемией, что она решила объединить силы с фондом DKMS по поиску донора костного мозга. После публичной просьбы о помощи от Рианны, центр нашел более пяти тысяч потенциальных доноров, один из которых пожертвовал костный мозг больной женщине.

Люк Уилсон

Люк Уилсон помог спасти женщину после аварии с участием трех автомобилей в Лос-Анджелесе 14 февраля 2018 года. Водитель потерял контроль над своим Ferrari, врезался в BMW, подрезал машину Уилсона и влетел в столб. Уилсон и еще один свидетель освободили женщину из BMW и отнесли ее в безопасное место.

Донни Уолберг

В 2011 году Донни Уолберг ретвитнул сообщение о поклоннице, которая нуждалась в новой почке. Вскоре в медицинский центр Вандербильта заявилось множество потенциальных доноров, один из которых подошел по всем параметрам. Счастливая поклонница, женщина по имени Бобетт Миллер, получила новую почку через несколько месяцев.

Джек Осборн

Сын четы Осборнов и его друг помогли женщине, которая чуть не утонула после сердечного приступа во время купания на Гавайях. Парням удалось вытащить пострадавшую в безопасное место, и реанимировать ее до приезда скорой помощи.

София Вергара

Вергара помогла женщине, упавшей в обморок, выйти из ночного клуба Лас-Вегаса в Новый год 2012 года. Актриса проверила ее пульс, привела в чувство и вместе с ней ждала медиков.

Дэвид Ли Рот

С 2004 года вокалист Van Halen Дэвид Ли Рот работал врачом скорой помощи в Нью-Йорке. Он спас много жизней, включая женщину, у которой случился сердечный приступ. Он вернул ее к жизни с помощью дефибриллятора.

Рей Дэвис

Музыкант рок-группы Kinks в 2004 году стал свидетелем ограбления женщины под дулом пистолета недалеко от Французского квартала в Новом Орлеане. Певец преследовал преступников, которые стреляли в него из своего оружия. Дэвис был ранен в ногу, но благодаря ему, пострадавшая женщина осталась невредимой.

Патрик Демпси

Звезда "Анатомии страсти" стал свидетелем аварии перед его домом. Актер бросился на помощь подростку-водителю, и оставался на месте происшествия до приезда медиков.

Лев Шрайбер

В 2013 году напротив дома Шрайбера упала пожилая женщина. Актер подъехал на скутере и помог женщине подняться.

Джейми Фокс

В 2016 году Фокс вытащил человека из горящей машины. Пострадавший не справился с управлением. В результате, машина угодила в дренажную канаву, и несколько раз перевернувшись, загорелась.

Рэпер Chance the Rapper

В апреле 2018 года американский рэпер Ченс (Chance The Rapper) стал свидетелем аварии и помог пострадавшим выбраться из разбитого горящего автомобиля.

Принц Уильям

В 2012 году во время службы в британских ВВС принц Уильям принял участие в спасательной операции 16-летней девушки-серфера. Сильное течение унесло ее в открытое море. Команда принца сразу же вылетела на место бедствия. Этот поступок Уильяма достоин уважения!

Кейт Уинслет

Кейт Уинслет во время отдыха на Карибском море оказалась свидетелем пожара в доме продюсера Ричарда Брэнсона (64), к которому она приехала погостить. Актриса вытащила из огня 90-летнюю мать Ричарда. Мужество этой хрупкой девушки просто восхищает!

Джерард Батлер

В 1997 году Джерард Батлер получил грамоту за храбрость, после того как спас маленького ребенка, утопающего в шотландской реке Тэй. Актер рискнул собственной жизнью, вытаскивая мальчика из воды. Сам Батлер однажды тоже чуть не утонул на съемках фильма «Покорители волн». Ему даже пришлось обратиться в реабилитационный центр, чтобы оправиться от несчастного случая.