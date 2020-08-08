Ученые нашли взаимосвязь между алкоголизмом и цветом глаз

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Ученые из США провели исследование и обнаружили необычную взаимосвязь между цветом глаз и склонностью к алкоголизму. Большое количество особенностей обнаружено у людей, имеющих коричневую радужку.

Об этом пишет NNS со ссылкой на esoreiter.

Глазами карего цвета обладают 8 из 10 жителей Земли, и они же имеют набольший риск стать алкоголиком. Дело в том, что у этих людей быстрее возникает интоксикация организма от горячительных напитков.

Кроме этого оказалось, что из-за повышенного содержания меланина в радужке глаз, люди с карим цветом глаз поглощают свет быстрее и чаще оказываются в депрессивном состоянии. К тому же люди с темными глазами имеют низкий болевой порог.

Ученые в рамках исследования также наблюдали за родами нескольких десятков женщин и выяснили, что у обладательниц светлых глаз процесс протекал быстрее и легче.

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