Эти продукты нельзя хранить в холодильнике: список

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Знаете ли вы, что есть некоторые продукты, которые лучше сохраняются при комнатной температуре? На самом деле, если вы положите их в холодильник, они, скорее всего, будут повреждены, пишет NNS со ссылкой на damys.

У людей есть иллюзия, что холодильник — отличное место для хранения всей пищи. Идея охлаждения и сохранения делает холодильник союзником домовладельцев.

По этой причине лучше не хранить эти продукты в холодильнике. Вы хотите знать больше? Читайте до конца.

Продукты, которые не должны храниться в холодильнике

— Авокадо не стоит хранить в холодильнике. Но если вы решите это сделать, обязательно оберните его пленкой и добавьте несколько капель лимонного сока.

— Если банан зеленый, его следует хранить вне холодильника, а стебель должен быть покрыт алюминиевой фольгой.

— В случае арбуза, его стоит хранить холодильнике, когда он уже разрезан и обязательно заверните в пленку. Так этот фрукт сохраняет свои антиоксиданты в целости.

— Лук — это яркий пример, который нарушает идею о том, что холодильник сохраняет пищу. Когда он хранятся в холодильнике, он быстрее гниет, чем если бы он был снаружи.

— Если вы хотите, чтобы чеснок хранился долго, оставьте его в прохладном сухом месте. В холодильнике он станет дряблым и высохнет.

— Когда помидоры хранятся в холодильнике, они выглядят как мука: теряют вкус и качество. Их можно даже использовать для соуса, но не для салата.

— Базилик — это тип приправы, который не переносит холод, поэтому лучший способ сохранить его — разрезать его стебли по диагонали и поместить их в стакан с чистой водой.

— Если вы не хотите, чтобы масло выглядело маслянистым, не храните его в холодильнике.

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