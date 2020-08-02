Как расширить сознание без алкоголя и запрещенных веществ? Крутая подборка интересных сайтов

- 02 серп. 2020
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Хотите расширить сознание, не прибегая к запрещенным препаратам и алкоголю? Для вас – крутая подборка интересных сайтов, где можно, например, послушать самые популярные песни разных стран разных лет, начиная с 1900; можно виртуально прокатиться на такси в любой стране под звуки местного радио, можно покормить котика или послушать его мурлыкание, можно сделать денежную купюру со своим портретом и еще много-много чего.
Подборку подготовил известный блогер Helgi Sharp. Об этом NNS сообщает со ссылкой на его страницу в Фейсбуке. Итак, поехали!
- krikienoid.github.io/flagwaver/ — сайт, который превращает любое фото в анимированный флаг
- ookslikeyouneediceland.com — авторы этого сайта установили колонки в разных местах Исландии и транслируют туда все, что произнесут пользователи в микрофон на сайте
- festisite.com/money/us_dollar_1/ — сайт, на котором можно сделать денежную купюру со своим лицом
- funswitcher.com — сайт с кучей разных звуков
- heavens-above.com/StarLink.aspx — трехмерная карта расположения всех 538 запущенных спутников StarLink от компании Spacex, которые смогут обеспечить интернетом всю планету
- tasteatlas.com/search — сайт с картой, на которой показано, что особенного можно съесть и выпить в разных странах мира
- localingual.com — здесь можно послушать, как звучат гимны разных стран
- population.io — тут можно узнать, сколько осталось лет жизни в зависимости от страны нахождения и еще несколько статистик
- istentothe.cloud — слушаем переговоры диспетчеров всех аэропортов мира
- ocearch.org — наблюдаем за перемещением белых акул в реальном времени
- driveandlisten.herokuapp.com — тут можно виртуально кататься на машине по городам мира и слушать местное радио
- whenwasiconceived.com — вводим дату рождения и узнаем, в какой день вас зачали, какая песня была популярна в этот день и какой фильм шел в кино
- window-swap.com — пользователи этого сайта транслируют в прямом эфире вид из своего окна
- astronaut.io — сайт со случайными видео на ютубе, у которых меньше 10 просмотров и которые никто никогда не должен был увидеть
- playphrase.me — этот сайт находит все кадры из фильмов с выбранными словами
- radio.garden — можно слушать радио из разных стран прямо на глобусе
- listeningtogether.atspotify.com — здесь можно увидеть в каких местах планеты слушают одновременно одну и ту же песню
- earthcam.com — сайт с тысячей камер наблюдения со всего мира
- purrli.com — сайт с урчанием котика, можно выбрать насколько сонный или игривый котик, как далеко он лежит и тд
- musicgenretree.org/chart.html — здесь можно послушать песни разных народов мира
- radiooooo.com — здесь можно выбрать год и страну и послушать какая музыка была популярна там в это время
- books.google.com/ngrams — это гугл, но только не по интернету, а по книгам, можно искать слова среди всех напечатанных книг с 1700-го года
- marinetraffic.com — тут можно посмотреть все корабли, которые сейчас в море
- flightradar24.com — показывает все самолеты, которые сейчас в воздухе
- howmanypeopleareinspacerightnow.com — сообщает, сколько людей сейчас находится в космосе
- world.time.com/timelapse/ — сайт, где можно посмотреть из космоса, как за 20 лет менялось любое место на планете
- waybackmachine.org — здесь можно посмотреть, как выглядел любой сайт 10 или 20 лет назад
- milliondollarhomepage.com — тот самый сайт, на котором были проданы все пиксели по одному доллару и его создатель заработал меньше чем за год миллион баксов
- everynoise.com — здесь можно послушать абсолютно все музыкальные жанры
- abbeyroad.com/crossing — трансляция с места, где была сделана знаменитая фотография Битлз
- thetruesize.com — сайт, показывающий реальные размеры стран в сравнении друг с другом
- freeintertv.com — тут можно смотреть телеканалы любой страны мира
- centennialbulb.org — сайт с трансляцией жизни лампочки, которая горит уже 100 лет
- spreadthesign.com/ru.ru/search/ — онлайн-переводчик слов на язык жестов
- submarinecablemap.com — карта интернет-кабелей, соединяющих между собой континенты
- geofon.gfz-potsdam.de — карта землетрясений, которые сейчас происходят в мире
- teddyfood.com/ru/ — сайт, на котором можно наблюдать за жизнью котиков в прямом эфире и кормить их
- tdcj.texas.gov — тут можно почитать последние слова пятисот техасских заключенных, приговоренных к казни (перевод)
- you.regettingold.com — тут можно узнать свой 10 000-й день жизни и дату, когда он наступит
- affinelayer.com/pixsrv/ — здесь можно нарисовать котика, а нейросети сделают его реалистичным
- uahirise.org/catalog/ — а здесь NASA выложили 64 тыс фотографий поверхности Марса
- neal.fun/auction-game/ — на этом сайте можно попробовать угадать цену самых дорогих проданных на аукционе предметов
- camopedia.org — здесь можно посмотреть, как выглядит камуфляж военных в разных странах мира
- livestream.com/accounts/4931571/events/5369913 — прямая трансляция эксперимента с капающим пеком, который начался в 1930 году
- artsandculture.google.com — тут можно виртуально погулять по верху Эйфелевой башни
- abw.blue/index_en.php?e=1 — здесь можно исправить ход истории человечества и посмотреть, каким бы был мир, если бы не случилась вторая мировая или не изобрели телефон.
Расширяйте сознание без вредя для здоровья! Познавайте мир, наполняйте свою жизнь интересным.
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