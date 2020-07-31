У Британії розкрили найбільшу загадку Стоунхенджа (відео)

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Археологи з британського Університету Брайтона встановили конкретне місце походження каменів Стоунхенджа. Про це повідомляє NNS з посиланням на Independent.

"Археологи розгадали одну з найбільших загадок Стоунхенджа, а саме: конкретне місце походження найбільших каменів всесвітньовідомого доісторичного храму",

- йдеться у повідомленні.

Як повідомляться, донині археологи були переконані, що камені були доставлені будівельниками храму у 2 500 році до нашої ери з району Мальборо Даунс або його околиць, від 25 до 40 км від Стоунхенджа.

Проте наразі вчені з Університету Брайтона встановили, що джерелом походження цих каменів є район на півдні селища Локерідж, графство Вілтшир, за 25 км від Стоунхенджа.

За словами археолога з Університету Редінга Кейті Вайтакер, будівельники обрали саме ці камені через їхній надзвичайно великий розмір та майже рівну поверхню.

Як відомо, Стоунгендж є мегалітом (кромлех), що складається з кількох кіл із велетенських (до 8,5 м висотою) каменів. Відомий у всьому світі монумент розташований в Англії на горбистій пустці поблизу міста Солсбері.

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