Омельянов день: что нельзя делать 31 июля

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31 июля православная церковь почитает память мученика Емилиана Доростольского, который был рабом градоначальника. Однажды власти города выпустила жестокий указ против христиан. Емилиан узнал об этом и очень возмутился, потому что сам был тайным христианином, пишет NNS со ссылкой на Подробности.

Он проник в языческое капище и молотком разбил изваяния идолов, опрокинул светильники и алтарь. Из капища мужчина вышел незамеченным.

Традиции 31 июля

В старину в последний день июля заканчивали уборку ржи. Те, кто уже завершил работу в поле, отдыхали и набирались сил для нового цикла сельскохозяйственных работ. На полях священники служили молебен – благословляли новый урожай. Крестьяне точили затупившиеся серпы, клали их кругом на сжатом поле и кропили святой водой.

К этому времени поспевает урожай. Днем хозяйки делали заготовки на зиму. Готовили всевозможные варенья и соленья, мариновали помидоры и огурцы, делали консервы из фруктов и овощей.

Вечером топили баню и всей семьей отправлялись туда, чтобы смыть с себя усталость и трудовой пот. Из ржаных колосьев делали веники и парились ими. Верили, что такие веники снимут усталость, накопившуюся за время страды, и придадут сил на весь следующий год.

В баню в этот день заходили с осторожностью, чтобы не потревожить банника - банного духа. Это существо невидимое, зачастую обнаруживает себя только шумом. Если его разозлить, он начинал стучать, кричать, кидаться горящими углями, мог ошпарить кипятком парильщика или напустить угарного газа.

Увидеть банника – плохая примета. Это предвещает большие неприятности, болезни и даже смерть. Предстает он перед людьми в разных обличьях:

В виде черного мохнатого человека огромного роста, с длинными волосами и железными руками. Он может задушить или до смерти "запарить" моющихся.

В образе седого и мохнатого старика, иногда обнаженного. Его тело может быть покрыто грязью или листьями из веника.

В некоторых местах считали, что банник может обернуться белым котом или кошкой, собачкой, белым зайцем, и даже веником или углём.

Живет это существо под полком или под банной печью.

Что нельзя делать в этот день

В эту пятницу не рекомендуется выходить из дома после захода солнца. Считается, что по улицам будет носиться разная нечисть, которая жаждет напасть на случайного прохожего и наслать на него беды и несчастья.

Наши предки не советовали 31 июля ничего брать в долг. Раньше речь шла о монетах и продуктах, в нынешнее время это может быть в том числе кредит. В противном случае в семье начнутся серьезные финансовые проблемы.

Чтобы этого не случилось, не стоит в этот день и переедать. Съесть нужно ровно столько, сколько необходимо организму для поддержания жизнедеятельности. Причём пища должна быть не слишком жирной, в идеале - растительной.

Обращайте внимание только на яркие сны. Они могут сбыться в течение недели. Если приснилось нечто невнятное, не берите в голову.

Приметы на 31 июля

По погоде определяли, какая будет осень. Если солнечный день, то золотой сезон будет теплым. Если дождь, то осень будет холодной и дождливой.

Если день жаркий, то в декабре будет холодно.

Если листья березы с верхушки начали желтеть, то осень ранней будет.

Еловые шишки на верхушке дерева расположены – морозы начнутся не раньше января.

Глухой гром – к тихому дождю, гулкий – к ливню.

Гром гремит не резко и долго – к ненастью, если непродолжительно и отрывисто – к ясному дню.

Если гром беспрерывен, то будет град.

Встреть в этот день банного духа в парилке – к несчастью.

В баню нельзя входить с крестом на шеи. Иначе банный дух рассердится и может задушить парильщика.

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