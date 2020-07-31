Как преодолеть бессонницу: полезные советы от врачей

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Мириться с бессонницей не нужно - недостаток сна негативно отражается на метаболизме, артериальном давлении, способствует заболеваниям сердца, предупреждают врачи. В публикации издания Express они поделились простым способом, помогающим победить бессонницу, улучшить процесс засыпания и качество сна, передает NNS со ссылкой на newsyou.info.

Вот совет представителей фонда: перед сном нужно закапывать в нос две капли миндального масла.

Исследование подтвердило, что его применение интраназально в течение 30 дней подряд улучшает работу нервной системы, благоприятно сказывается на механизмах засыпания и сна.

Эксперты констатируют, что благодаря содержащимся в миндале веществам (в частности, магнию) активизируется выработка мелатонина, гормона сна. Если способ с использованием масла не подходит, можно ежедневно съедать по 10 миндальных орехов, поделились медики.

Также тем, кто испытывает трудности с хорошим сном и страдает от бессонницы по ночам, они настоятельно рекомендуют проанализировать количество потребляемого кофеина из различных напитков и продуктов. Его врачи назвали "типичным убийцей хорошего сна".

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