Можно быть бодрым и без кофе: названа идеальная замена этому напитку

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По утрам, чтобы взбодриться, не обязательно пить кофе или чай. Об этом сообщила нейропсихолог Ирина Хвингия и рассказала о десерте в виде кофейных зерен в шоколаде, которые содержат много кофеина и не перенапрягают мозг. Об этом пишет NNS со ссылкой на znaj.

По словам доктора кофе может предоставить хорошую активность центральной нервной системе за счет кофеина, но может также нарушить внимание и повысить раздражительность при его чрезмерном потреблении. И мозг от перенапряжения начинает работать со сбоем.

Поэтому шоколад в этом сочетании выступает помощником и не дает произойти перенапряжению, благодаря витаминам группы B, успокаивающим и создающим баланс.

Ирина Хвингия уточнила, что хоть кофе, чай или зерна в шоколаде дают заряд бодрости, но он является лишь временным и для нормального состояния следует высыпаться и соблюдать режим дня и что чашка кофе более вредна для сердца по сравнению с подобным десертом.

О проблеме чрезмерного употребления кофе сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам ранее он мог употреблять до 14 чашек, однако так как этот напиток представляет серьезную нагрузку на сердце — потребление было сокращено до 4-5 чашек кофе без сахара.

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