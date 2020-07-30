NASA показало невероятные кадры с Марса (видео)

30 лип. 2020
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Видеопанораму марсианских пейзажей в высоком качестве опубликовало NASA. Представленные кадры были отсняты с камер, которыми оснащены роверы. Об этом пишет NNS ссылаясь на esoreiter.ru.

Ученые космического агентства сообщили, что благодаря высоким технологиям появилась возможность почти вживую и в деталях рассмотреть экзотический ландшафт Красной планеты. Полученное видео создано из склейки отдельных кадров с высоким разрешением.

Сейчас ученые NASA пытаются решить проблему низкой скорости передачи данных на Землю. Несмотря на высокое качество камер, пока этот показатель равен 32-м килобитам в секунду. Исследователи сообщили, что скорость передачи можно увеличить до 2 мегабайтов в секунду, если ровер подключить к аппарату Mars Reconnaissance, находящемуся сейчас на орбите Красной планеты. Однако этот маневр доступен всего лишь на 8 минут за один марсианский день.

Последняя подобная панорама была составлена и опубликована NASA в марте 2020 года на основании снимков, выполненных ровером Curiosity в районе Глен Торридон с обзором 360 градусов.

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Автор: NNS - Національна служба новин

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