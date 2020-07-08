Что произойдет с организмом при длительном пребывании в воде

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Чрезмерно долгое пребывание в воде живого человека может пагубно сказаться на его здоровье. А как именно – зависит от того, в какой именно воде он оказался, как в ловушке без возможности выбраться на сушу.

Об этом пишет NNS со ссылкой на znaj.

В случае, если вода морская, через некоторое время человек начнет ощущать обезвоживание. Вода начнет уходить из тела человека по градиенту концентрации, потеря сил, обморок и вплоть до летального исхода.

В случае если вода пресная, то есть речная, после длительного пребывания ткани человека начнут отекать, набухать. Могут начаться судороги, онемения конечностей, из-за чего возможно утонуть. При пребывании в чистом физиологическом растворе ткани просто намокают, но изменений с ними не происходит.

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