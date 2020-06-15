Почему дым от костра всегда летит в сторону людей

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Наверняка каждый из нас замечал, что дым от мангала или костра идет именно в нашу сторону. Как будто бы огонь “живой”, и специально реагирует на наше появление возле пламени. Однако за что же он нас так не любит? Почему дым всегда дует только в нашу сторону?

Об этом пишет NNS ссылаясь на znaj.

На самом деле, все это объясняется обыкновенным эгоцентризмом. На самом деле, дым идет не только в вашу сторону, но и на всех остальных людей, которые находятся возле костра. Просто когда вы находитесь около пламени, вы замечаете, что дым идет только на вас, но при этом абсолютно игнорируете, что дым может идти на кого-то другого (если человек, конечно, сам об этом не скажет).

Аналогичным образом думают и другие люди, которые сидят вместе с вами у костра, когда дым идет на вас.

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