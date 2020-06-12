Названы запахи, которые отпугивают комаров

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Эти 8 запахов заставят комара отказаться от вашей крови, пишет NNS со ссылкой на umbrella. Сто граммов камфары или валерьянки, испаряемые над горелкой, избавят от мух и комаров даже очень большие помещения.

Мелко нарезать свежие листья черемухи или рябины и натереть открытые участки кожи.

Эфирные масла гвоздики, базилика, аниса, эвкалипта:Смазать открытые участки кожи (5-10 капель на стакан воды), или на источник огня – в камин, костер, на свечку или разогретую сковороду.

Смочите маслом этих растений ватку и положите на подоконник.

Свежие ветки бузины поставьте в комнату, они отпугивают комаров так же, как и запах листьев томата.

Если вы решили посидеть на природе — бросьте в костер веточки можжевельника.

Запах кедрового масла отпугивает не только комаров, но также мух и тараканов.

Ни одно насекомое не прикоснется к лицу, если умыться отваром из корней полыни (горсть рубленых корней залить 1,5 литрами воды, довести до кипения, настоять 20-30 мин.).

Когда у вас закончится жидкость для электрического фумигатора, не спешите бежать в магазин за сменным блоком. Залейте в пустой пузырек 100% экстракт (!) эвкалипта. Комары забудут дорогу в ваш дом.

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