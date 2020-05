Фестивалі України та світу. На коли перенесли

Завантажте мобільний додаток сайту

З початком пандемії уся світова івент-індустрія зупинилася. Якщо у березні хтось ще сподівався на її швидке відновлення, то тепер вже точно зрозуміло, що очікувати на великі літні фестивалі, концерти та інші події не варто. hromadske розбиралося, що і де скасували та на коли перенесли, передає NNS.

Українські музичні фестивалі:

Фестиваль UPark. Мав відбутися у липні у Києві. У 2021 році організатори обіцяють ще потужніший лайн-ап. Наразі відомо, що наступного року виступить один зі вже оголошених хедлайнерів — гурт My Chemical Romance. Придбані квитки залишаються дійсними. Водночас тих, хто хоче їх повернути, просять заповнити спеціальну форму.

Фестиваль Atlas Weekend. Один з найбільших музичних фестивалів України. Мав відбутися у липні. Організатори кажуть, що намагаються зберегти лайн-ап на наступний рік (Twenty One Pilots, A$ap Rocky, Placebo, Alt-j та інші). Також обіцяють оголосити нових артистів.

Придбані квитки залишаються дійсними, також їх можна буде повернути. Детальні інструкції обіцяють невдовзі оприлюднити.

Фестиваль Zaxidfest. Організатори планують перенести його з червня на кінець серпня або початок вересня. Кажуть, що за відсутності авіасполучення акцент робитимуть на українських артистів. Чи скасують вступи вже оголошених іноземних гуртів (Sepultura, Being As An Ocean), не повідомляють.

Фестиваль «Файне місто». Переноситься на 2021 рік. Організатори обіцяють зберегти цьогорічний лайн-ап (Fever 333, Alestorm та інші). Квитки залишаються дійсними на 2021 рік, але їх можна повернути.

Leopolis Jazz Fest. Переноситься на 24-28 червня 2021 року. Організатори ведуть перемовини з учасниками цьогорічного лайн-апу, аби він зберігся. Придбані квитки залишаються дійсними.

Фестиваль електронної музики Strichka Festival. Він мав відбутися 23-24 травня. Наразі організатори запланували подію на 3-5 липня, хоча зазначають, що це не точно, але «необхідно сподіватись». Подія мала відбутися у клубі Closer. Придбані квитки наразі залишаються дійсними.

Закордонні музичні фестивалі:

Фестиваль Sziget. Перенесли на 2021 рік. Один з найбільший музичних фестивалів Європи мав відбутися традиційно у серпні в угорській столиці Будапешті. Організатори обіцяли надіслати інструкції щодо квитків на електронну пошту. На фестивалі мали виступити: The Strokes, King of Leon, Foals, Foster The People, Dua Lipa, A$ap Rocky та інші. Який лайн-ап буде у 2021 році поки не відомо.

Фестивалі Rock am Ring і Rock im Park. Одні з найбільших рок-фестивалів у світі, які відбуваються паралельно у Німеччині. Їх перенесли на 2021 рік. Організатори обіцяють повернути квитки.

Фестиваль Glastonbury. Ювілейний 50-тий фестиваль найбільшої музичної події Великої Британії перенесли на 2021 рік. На ньому мали виступити Тейлор Свіфт, Кендрік Ламар та Пол Маккартні. Організатори продали понад 135 тисяч квитків, які будуть дійсними наступного року. Також їх можна повернути.

Музичний конкурс Євробачення-2020. Його скасували. Натомість організатори вирішили провести нове онлайн-шоу, яке відбудеться 16 травня. Воно називатиметься «Євробачення: Європа сяє світлом» (Eurovision: Europe Shine A Light). Загалом поїхати на конкурс цього року мав 41 учасник. Їх усіх запросили взяти участь у новому форматі.

Інші події:

Фестиваль незалежного мистецтва Burning Man. Мав відбуватися з 30 серпня по 7 вересня. Натомість організатори вирішили провести фестиваль онлайн. Гроші за вже придбані квитки обіцяють повернути. Водночас людей закликають пожертвувати частину грошей для проведення заходу у новому форматі.

«Burning Man» — щорічний восьмиденний фестиваль незалежного мистецтва в американському штаті Невада, в пустелі Блек-Рок. У рамках фестивалю в пустелі встановлюють різні арт-об'єкти.

Каннський кінофестиваль. Відбудеться в онлайні з 22 до 26 червня.

Виступи американського стендап-коміка Луї Сі Кея у Києві. Обидва концерти, які мали відбутися у травні, перенесли на 2021 рік (11 та 12 травня). Придбані квитки будуть дійсними на нові дати шоу. Водночас чи можна їх повернути організатори не повідомляють.

«Книжковий Арсенал». Він мав відбутися у травні. Наразі організатори планують провести подію наприкінці серпня.

«Книжковий Арсенал» заснували 2011 року, відбувається він щорічно навесні в музеї «Мистецький арсенал» у Києві. Щороку понад 200 українських видавництв презентують свої видання на виставці-ярмарку.

Київський кінофестиваль «Молодість». Мав відбутися з 30 травня по 7 червня. Нові дати: 22-30 серпня 2020 року, але організатори зазначають, що вони можуть змінитися.

Найбільший у світі пивний фестиваль «Октоберфест». Він мав традиційно відбутися в Мюнхені з 19 вересня по 4 жовтня. Фестиваль скасували вперше за останні 70 років.

Знамениті іспанські фестивалі Сан-Фермін та Ла Томатіна. Сан-Фермін — фестиваль, головною подією якого є забіг биків вулицями міста Памплоні. В іншому іспанському місті Буньйоль наприкінці серпня не відбудеться щорічна «битва» томатами на святі Ла Томатіна.

Спортивні події:

Літні олімпійські та паралімпійські ігри у Токіо. Подію перенесли на 2021 рік.

Чемпіонат Європи з футболу (Євро-2020). Його перенесли на 2021 рік (11 червня - 11 липня). Раніше Чемпіонат мав відбутися з 12 червня по 12 липня 2020 року. Квитки на матчі залишаться дійсними наступного року. Також їх можна повернути.

Лігу чемпіонів та Лігу Європи можуть дограти влітку 2020 року — саме тоді, коли мало відбутися Євро. Тоді ж можуть дограти і національні чемпіонати країн Європи.

Найпрестижніший тенісний турнір у світі Вімблдон. Перенесли на червень-липень 2021 року. Турнір скасували вперше з 1945 року.

Інший тенісний турнір Roland Garros перенесли з травня-червня на осінь 2020-го.

Чемпіонат світу з хокею. Він не відбудеться у 2020 році. Натомість Міжнародна федерація хокею із шайбою (IIHF) вирішила організувати кіберспортивний турнір між вболівальниками. Він відбудеться з 15 травня по 5 червня.

Гран-прі «Формули-1» у Монако. Гонка мала відбутися 21 травня. Натомість організатори також влаштували кіберспортивні змагання.