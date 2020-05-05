Почему принято дарить нечетное количество цветов

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По украинским, французским и, например, армянским традициям четное количество цветов приносят на похороны, а живому человеку пристало дарить цветы только в нечетном количестве.

Об этом пишет NNS со ссілкой на interesno.

Почти во всей Европе, США и некоторых государствах востока все с точностью до наоборот, дарят четное количество цветов, потому что это приносит счастье.

Израильтяне – дарят только четное количество цветов, а вот на похороны цветы не приносят. В Грузии считают, что все связанное с семейными ценностями приносит счастье, поэтому два цветка (пара) – удачное сочетание, а на кладбище несут нечетное количество цветов «чтобы покойный пару не забрал с собой».

Корни этих традиций и предрассудков следует искать в дохристианском мире.

Каждая страна (регион) прошли свой путь развития и поэтому часто возникают подобные несовпадения и противоречия.

Языческие верования трактуют четные числа – как символы смерти и зла. Помните поговорку «беда не приходит одна»?

Многими древними культурами, парные числа связывались с законченностью, завершением, в данном случае – жизненного пути.

Нечетное число, напротив, символ счастья, успеха, везения.

Нечетные числа нестабильны, они символизируют движение, жизнь, развитие.

Четные – символ умиротворенности и покоя.

Для древних пифагорейцев олицетворением добра, жизни, света были нечетные числа, а еще они символизировали правую сторону (сторону удачи). Неудачливую же левую сторону, и вместе с ней смерть, зло, тьму – символизировали четные числа. Не отсюда ли пошло знаменитое «встать с левой ноги», символизирующее неудачное начало дня?

В древней Руси только погибшем на войне, защищавшим родину возлагали два цветка: «одна покойнику, другая – богу».

Сейчас же всем умершим принято возлагать чётное количество цветов.

Подарочный букет в современной России подчиняется несложному правилу: «нечетно до дюжины», то есть количество цветов имеет значение, если их три, пять, семь, девять или одиннадцать. Четное число в десять или меньше стеблей принято приносить в знак скорби на траурные церемонии. Если же в букете двенадцать и больше цветов, их число не несет никакой смысловой нагрузки.

На языке знаков у каждого числа есть своё значение, и с этим можно воспользоваться, что бы придать букету правильный смысл. Так, если вы дарите один цветок, то это значит, что человек, которому вы его дарите единственный для вас. Подарив три цветка, можно выразить своё желание уехать с любимым человеком на край света. Ну а пять, значит: « Я тебя люблю».

Мало кто знает, что семь цветков раньше дарили только в день обручения.