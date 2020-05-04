Трансформеры. Стала известна дата выхода нового фильма

- 04 трав. 2020
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Студия Paramount назвала дату выхода нового фильма из вселенной "Трансформеров". Как сообщает Deadline, картина появится в прокате 24 июня 2022 года, передает NNS.
По данным издания, студия работает над двумя проектами серии. Одним из них занимается Джеймс Вандербильт ("Тайна убийств", "Удивительный человек-паук"), а вторым – Джоби Гарольд ("Джон Уик 3").
Первый проект основан на спин-оффе трансформеров "Битвы зверей", в котором роботы трансформируются в диких животных. Второй фильм будет являться частью вселенной Бамблби. Дата выхода какого из фильмов названа, пока неизвестно.
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