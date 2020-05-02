Как быстро отмыть руки от «Супер-клея» (на практике)

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Все, кто когда-то сталкивался с суперклеем знают, что его очень сложно отмыть, если он все-таки попал на кожу. Многие страдали от него и не раз. Мучились, оттирая его со своих рук, иногда даже пытались отгрызть зубами.

Ведь это так не приятно, когда клей присох к коже. Помните как это? — мурашки бегут, от воспоминаний. А если не отмыть, то на следующий день он станет черным.

NNS позаимствовал рецепт на одном из сайтов. Автор предложил свой метод, который описал на своем личном примере.

Я долго искала эффективный и простой способ, который позволит быстро отмыть суперклей, ведь мне часто приходится иметь с ним дело. И наконец нашла! Теперь я хочу рассказать вам о нем.

Для вас я специально открыла новый суперклей, чтобы вы поверили в действенность метода.

Вот я намазала его пальцы.

Складываю пальцы вместе, чтобы они склеились и это быстро происходит, как вы сами знаете.

Далее беру емкость, в которую наливаю холодную воду. В воду всыпаю три ст. л. каменной соли.

Тщательно размешиваю и погружаю в раствор пальцы.

Через полминуты можно заметить, что клей начал растворяться.

Еще пять секунд и мои пальцы отклеились друг от друга.

Через 20 секунд от клея не остается и следа. Вот так ровно за одну минуту я избавилась от суперклея на своих пальцах.