Как быстро отмыть руки от «Супер-клея» (на практике)

- 02 трав. 2020
- 528
Завантажте мобільний додаток сайту
Все, кто когда-то сталкивался с суперклеем знают, что его очень сложно отмыть, если он все-таки попал на кожу. Многие страдали от него и не раз. Мучились, оттирая его со своих рук, иногда даже пытались отгрызть зубами.
Ведь это так не приятно, когда клей присох к коже. Помните как это? — мурашки бегут, от воспоминаний. А если не отмыть, то на следующий день он станет черным.
NNS позаимствовал рецепт на одном из сайтов. Автор предложил свой метод, который описал на своем личном примере.
Я долго искала эффективный и простой способ, который позволит быстро отмыть суперклей, ведь мне часто приходится иметь с ним дело. И наконец нашла! Теперь я хочу рассказать вам о нем.
Для вас я специально открыла новый суперклей, чтобы вы поверили в действенность метода.
Вот я намазала его пальцы.
Складываю пальцы вместе, чтобы они склеились и это быстро происходит, как вы сами знаете.
Далее беру емкость, в которую наливаю холодную воду. В воду всыпаю три ст. л. каменной соли.
Тщательно размешиваю и погружаю в раствор пальцы.
Через полминуты можно заметить, что клей начал растворяться.
Еще пять секунд и мои пальцы отклеились друг от друга.
Через 20 секунд от клея не остается и следа. Вот так ровно за одну минуту я избавилась от суперклея на своих пальцах.
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!