7 різноманітних детективних серіалів, які привернуть вашу увагу

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Захоплюючих детективних серіалів – море. Але якщо не згадувати класику, то можна зосередитися на менш очевидних, але не менш цікавих серіалах, які рекомендує Українська правда, передає NNS.

Їхній сюжет, закручений в тугий вузол детективу, забере у вас весь ваш вільний час, і ви будете цим задоволені.

"Лютер" (Luther) 2010-2019, Велика Британія

Те, що Ідріс Ельба ("Темна вежа"), виконавець головної ролі, нещодавно захворів на коронавірус, виглядає немов продовження серіального детективу, де інспектор Лютер вже хворів і видужав, по вуха закоханий у вбивцю і терористку у фантастичному виконанні Рут Вілсон.

5 сезонів походеньок стильного афроанглійця знаходяться в усіх топах і просто серіалів, і жанрово орієнтованих на кримінальний поліцейський детектив.

І це не дивно. За пересуванням інспектора злочинним (і) корпоративним Лондоном хочеться дивитися, бо сполучаються відразу три головні потреби жанру – харизма персонажа, нетривіально-деталізована історія і поєднання всіх сезонів одним життєвим простором, який розвивається, і в 3-у сезоні може вигулькнути персонаж з 1-го сезону, а в 5-му – з -3-го.

Нерівний за кількістю серій (в 1-му – 6-ть, в 4-му – 2-ві), що зменшувалися від початку – а це перебило кайф фанатам, – він, тим не менше, є ідеальним, аби повністю вкоротити денне нічого-не-роблення – 20 існуючих серій, переглянутих нон-стопом, викреслять менше 20 годин.

"Банші" (Banshee) 2013-2016, США

Класична історія про крутого чоловіка з туманним минулим, збитими кулаками, зовнішністю мачо-серцеїда і цікавістю до справ людей з туманним теперішнім.

Звісно, минуле Лукаса Худа (Ентоні Старр, "Хлопаки") проявиться, в 4-му сезоні, але 15 проведених у в’язниці років не підуть на користь містечку Банші в Пенсильванії, де Лукас встиг стати шерифом, знайти спочатку супертовариша по чарці, потім супердівчину і врешті суперворога, місцевого кримінального боса, за сумісництвом аміша, Кая Проктора (прекрасно зіграного данцем Ульріхом Томсеном, "Торжество").

Шоураннер і сценарист Джонатан Троппер ("Воїн") з групою помічників прописав всі горизонтальні та вертикальні лінії так, що утворився новий, самодостатній і жвавий світ, який цілком може стати єдиним і магнетичним на всі 38 годинних серій серіалу.

Дня не вистачить, але залипнути на два-сім днів, "Банші" гарантує.

Абсолютним відкриттям є актор Хун Лі, виконавець другопланової ролі напарника Лукаса, але артистизм, ним проявлений, запам’ятовується на довго.

"Капкан" (Ófærð) 2015, Ісландія

Як раз перед припливом до ісландського порту лайнера з Данії рибалки знаходять труп, і лайнер – єдине, звідки він міг з’явитися.

Подія повертає із забуття злочини і гріхи минулого, виявляє злочини сьогодення, які пов’язані з корупцією і політикою.

Поки ведеться розслідування, лайнер стоїть в ізоляції, а поліція допитує всіх пасажирів, знаходячи серед них і сутинера, і колишнього вигнанця, багато років тому звинувачуваного в загибелі місцевої дівчини.

Але й у остров’ян знаходиться вервечка скелетів в чисельних шафах…

Саме перший з двох існуючих сезонів заслуговує уваги любителів розслідування таємниці, де за вбивством виявляють всі можливі жахи людської натури.

"Капкан" є психологічним детективом, і по формі схожий з "Готелем "Біля загиблого альпініста" братів Стругацьких, коли дія розвивається в обмеженому і закритому просторі (на острові розпочинається сніговий шторм, і вибратися ніхто не в змозі).

Кожний з героїв – має свою таємницю, і вбивство є результатом не однієї провини однієї людини – відповідальність колективна.

"Холістичне агентство Дірка Джентлі" (Dirk Gently's Holistic Detective Agency) 2016-2017, Велика Британія

Детективи бувають смішні та божевільні, як у британського письменника Дугласа Адамса, повні іронії, фантастики і навіть гротеску.

Але за сміхом ховаються такі карколомні пригоди і така інтрига, а сюжет настільки швидко міняє деталі, що відлипнути від розповіді просто не хочеться.

Хочеться отримати відповідь на питання, хто вбив трьох здоровенних чоловіків в пентхаузі фешенебельного готелю, причому одного розірвав навпіл, іншому відірвав руку, і що в цій ситуації робило маленьке чорне кошеня?

В цю пригоду випадково (невипадково) потрапляє вічний невдаха Тодд (Елайджа Вуд), і довго не може прийти до тями від побаченого власного двійника з синцем під оком.

А ще його примушує працювати над розкриттям злочину дивак на ймення Дірк Джентлі (Семюєль Барнетт), детектив, який вважає, що все з усім пов’язано…

В пошуках відповіді на десятки питань, часом парадоксальних, герої стикатимуться з поліцією, ФБР, військовими, найманими вбивцями і пожирачами душ, а ще потраплять в майбутнє і минуле.

Це незабутні мандри!

"Башта-привид" (The Looming Tower) 2018, США

Якщо звертатися до політичного детективу, "Башта-привид" – це те, що треба.

Адже мова йде про 11 вересня, якого, виявляється, цілком можна було запобігти, якби ЦРУ і ФБР не конкурували за інформацію і не мірялися своєю значимістю.

Серіал рухається двома векторами: від моменту знищення башт-близнюків ВТЦ в якості розслідування, як таке могло статися, і до 11 вересня – як розслідування відділу контррозвідки ФБР щодо вимоги Бен Ладена до американців залишити всі мусульманські країни.

Так само двома векторами розвивається і сюжет, де самі члени Аль Каїди їдуть до США і три роки планують теракт, а агенти ФБР навпаки їдуть до Афганістану і на Близький Схід, шукаючи тих, хто направляв терористів.

Особливий кайф цього детективу в персонажах. Голова відділу ФБР, зіграний американцем Джеффом Денієлсом ("Служба новин"), і його оперативник – француз Тахар Рахім ("Пророк"), притягують своєю переконливою правдивістю, вкоріненням в сюжет так, ніби це їх історії, їх життя, їх зради і їх відповідальність.

Що може бути краще такого?

"Та ніч" (The Night of) 2016, США

Американський римейк британського серіалу 2008 року "Кримінальне правосуддя" досить довго починає – лише посеред першої серії відбувається сюжетоутворююча подія: хлопця, який підбирає в Манхеттені дівчину, возить по місту, врешті проводить з нею ніч, а зранку, прокинувшись, знаходить її поруч мертвою, заарештовують за вбивство і саджають до в’язниці.

З’ясувати, що відбулося насправді, слідчому, а також і адвокату знадобиться 8 серій.

Протягом цього часу буде розіграна "етнічна" карта, бо підозрюваний етнічний пакистанець, "кримінальна", бо герой проходить всі в’язничні кола пекла, і правнича – глядачу в деталях покажуть жах пенітенціарної системи, яка і в США так само страшна, і це попри те, що герой – не винний. А пройшовши кола пекла, він у фіналі кардинально міняється…

Каналу НВО зробити серіал запропонував Джеймс Гондольфіні ("Клан Сопрано"), але не встиг реалізувати задум, і його роль, адвоката, підхопив Джон Тортурро, у якого ролі на етнічні теми – через одну.

"Тілоохоронець" (Bodyguard) 2018, Велика Британія

Це нестандартний детектив – до третьої серії 6-серійного міні-серіалу глядач спостерігає драматичний трилер з елементами романтики про тілоохоронця британської жінки-міністра внутрішніх справ, між якими виникає роман.

Втім, саме третя серія стає початком детективу, хоч і трилер нікуди не дінеться з драмою – питання, хто вбив міністра, буде тісно пов’язане з підозрами стосовно тілоохоронця, людини з драматичним життям, в якому є місце і маніпуляціям колишньої дружини, що не дає йому бачитися з дітьми, і ПТСР з часів військових подій в Афганістані.

І на розплутування детективу залишиться лише дві серії, і вони будуть переповнені іншими колізіями…

Тобто маємо детектив нового типу, позбавлений чистоти жанру на потребу сучасного глядача з вимогою мати більше, аби не відриватися від екрану.

Цьому допомагає історія, прописана шоураннером Джедом Меркуріо ("За службовими обов’язками"), і виконавець головної ролі Річард Мадден ("Гра престолів"), можливо, занадто мазунчик, але жіноча аудиторія буде задоволена.