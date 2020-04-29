На Netflix з'явилося кулінарне шоу про те, як готувати їжу з марихуаною

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З 20 квітня на Netflix почало виходити нове кулінарне шоу Cookеd with Cannabis («Приготовано з каннабісом»). Про запуск шоу писали inspired, передає NNS.

У кожному епізоді три досвідчені шеф-кухарі змагаються за звання найкращого канабісного шефа. Їм потрібно за встановлений час приготувати три страви, у яких мають використати марихуану. Судять учасників запрошені гості. Переможець отримає $10 000.

Ведучі нового шоу – співачка Келіс і шеф-кухар з Портленда Лезер Сторрс. Келіс відома не лише як виконавиця: кілька років вона навчалася на соусьє, закінчила кулінарну школу Le Cordon Bleu і стала авторкою книг про їжу. Келіс також знімалася у фуд-шоу на американському телеканалі Cooking Channel.

У коментарі виданню Food & Wine Лезер Сторрс назвав шоу Cooked with Cannabis «повчальним і душевним».

«Це шоу для гурманів, курців і тих, кому цікаві їжа та каннабіс одночасно», – сказав шеф-кухар.

День виходу шоу обрали не випадково. У США в датах спершу пишуть місяць, а не день, тому прем’єра відбулася 4.20. 4:20 – сленгове позначення найкращого часу, щоб курити марихуану.