Куди летіти відпочивати цього літа. Які країни відкриють кордон для туристів

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Через пандемію коронавірусу багатьом країнам світу довелося вводити на своїх територіях жорсткі обмеження, аж до закриття кордонів. Напередодні літніх відпусток це боляче вдарило по туристичній сфері. Враховуючи, що туризм – 10% світового ВВП, а для окремих країн ще більше, довге закриття кордонів може нищівно вплинути на економіку багатьох держав.

Проблема досить серйозна, тому, незважаючи на спалах коронавірусу в одних країнах, інші вже міркують, як пустити до себе туристів. Хто відкриє свої кордони найближчим часом – дізнавався OBOZREVATEL, передає NNS .

Згідно зі звітом Всесвітньої туристської організації (UNWTO), спеціалізованого агентства Організації Об'єднаних Націй з туризму, станом на 6 квітня туристам обмежено доступ до 209 напрямків, або 96% всіх дестинацій у світі, через поширення COVID-19.

Туристам обмежено доступ до 209 напрямками

Близько 90 країн та регіонів повністю або частково закрили кордони для туристів, а ще 44 обмежили в'їзд для туристів із Китаю, Південної Кореї, Ірану, держав Європейського Союзу.

В організації зазначають, що з січня 2020 року до початку квітня всі країни Африки, Азії, Тихоокеанського регіону і Середнього Сходу ввели обмеження на поїздки. В Європі частка держав, які закрили кордони, становить 93%, у Північній та Південній Америці – 92%.

Хто не закрив кордони

Найперше згадується сусідка України – Білорусь. Її глава Олександр Лукашенко прямо каже, що не розуміє істерії довкола коронавірусу в усьому світі, і, незважаючи на заклики ВООЗ, відмовляється вводити карантин. Кордони країни також залишаються відкритими.

У ній продовжують працювати кафе, ресторани і розважальні центри. Не скасовуються і спортивні заходи, які збирають на стадіонах сотні і навіть тисячі глядачів.

Влада країни закликає людей виходити на суботники та займається підготовкою параду 9 травня, проведення якого перенесли навіть у Росії.

При цьому в країні підтвердили майже 9000 (!) випадків COVID-19, з них понад 60 – летальні. Однак Лукашенко стверджує, що жодна зі смертей не викликана безпосередньо коронавірусом, люди начебто вмирали від супутніх хвороб.

Ще однією державою, де також не вважають коронавірус загрозою, виявилася Мексика. Довгий час там навіть карантин не запроваджували. Президент Андрес Мануель Лопес Обрадор особисто закликав жителів виходити на вулиці, ходити в ресторани і робити покупки, що буде корисним для економіки країни.

Але зі збільшенням кількості хворих місцева влада в міру своїх повноважень усе ж таки почала вводити обмежувальні заходи, закривати магазини і ТРЦ, відправила школярів на карантин і заборонила збиратися більше, ніж по 50 осіб.

Зараз у Мексиці майже 12 000 заражених і понад 1000 смертей. При цьому в МОЗ країни впевнені, що інфікованих може бути набагато більше, йдеться про понад 20 тисяч випадків, що вдвічі більше за офіційну статистику.

Відкритим залишається Гонконг, але з певними обмеженнями. ДО міста дозволяється в'їздити іноземцям – громадянам країн із низьким показником захворюваності на коронавірус, але й вони повинні пройти двотижневий карантин.

Хоч місто і розташоване в межах Китаю, звідки родом коронавірус, Гонконг не вводив жорстких обмежень для населення. Громадський транспорт курсує, люди ходять на роботу. На карантині – тільки школи і дитячі садки, але всі можуть вільно пересуватися вулицями.

На вході в магазини та установи, навіть біля вуличних лавок, перевіряють температуру. Працюють всі ринки, магазини та кафе.

При цьому в місті всього 1036 хворих, офіційно підтверджені 4 смерті.

Не закритий для іноземців Ізраїль, але там вас також відправлять на примусову обсервацію. Раніше країна вводила тимчасові обмеження на приліт іноземців, особливо після того, як близько 70 пасажирів United Airlines, що прилетіли з Нью-Йорка, не заповнили документи для вміщення на карантин і відмовилися проходити перевірку температури тіла.

Зараз цю заборону скасували, але обов'язкову обсервацію продовжили до 6 травня. Всього в Ізраїлі налічується майже 15 000 хворих на коронавірус, і понад 190 летальних випадків.

Тоді коли ЄС закрив свої кордони, а країни всередині Союзу закриваються одна від одної, Швеція залишається відкритою для туристів – щоправда, тільки з Європи. При цьому нікого на обсервацію не відправляють, але якщо є ознаки захворювання, просять самоізолюватись. Країна залишається єдиною в ЄС, яка не ввела загальний карантин. Там не закривали навіть школи. Люди вільно ходять вулицями, відвідують кафе і ресторани, працюють. Все, що просить влада, це дотримання дистанції та особиста гігієна.

Показники епідемії у Швеції не можна назвати позитивними.Так, у країні майже 18 000 заражених і понад 2000 смертей. Але, попри це, влада поки не збирається переглядати свої підходи до боротьби з вірусом.

Доступними для відвідувань залишаються і деякі країни Африки – наприклад Ботсвана, Ангола, Замбія, Танзанія. В останній на карантин закриті лише школи та університети, а так – життя кипить.

Коли почнуть відкривати кордони

Це питання цікавить не тільки мандрівників. У багатьох країнах туристичний бізнес є важливою сферою наповнення бюджету.

Туреччина збирається відкривати туристичний сезон вже з кінця травня. Щоб знизити ризики зараження, в курортних містах тут хочуть розвинути медичну інфраструктуру, готелі і персонал проходитимуть ретельну перевірку, а всі приміщення – дезінфекцію. Після перевірок на чистоту від коронавірусу всі громадські місця отримуватимуть відповідний сертифікат.

Втім, поки ніяких офіційних рішень немає, а Туреччина залишається однією з країн із найбільшим поширенням пандемії. Тут зафіксовано понад 100 тисяч захворювань і майже 2 500 смертей.

Набагато меншим рівнем зарази може похвалитися Кіпр. Острів дуже залежить від туризму, і влада розуміє, що закриття кордонів на все літо – це не для них. Тому в планах у Кіпру приймати іноземців уже з липня. Від початку епідемії на острові захворіло всього 795 осіб, і настільки швидке відкриття кордонів видається цілком реальним. До речі, Кіпр, як і Туреччина, не входить до Шенгенської зони, тому цілком може обходити заборони Єврокомісії.

Ще три європейські країни сподіваються відкритися цього літа. З урахуванням того, що в Португалії вплив туризму на економіку країни близько 20%, а у Греції – всі 30%, там починають активно пропонувати варіанти, як повернути туристів і не допустити спалаху захворюваності. Єдиним варіантом вважають зняття обмежень на подорожі для громадян Європи.

У Португалії ж гостям пропонують вирушати не у знамениті Лісабон і Порту, а у віддалені і не менш мальовничі містечка на узбережжі океану. Запускати регулярні рейси планують уже з липня. Греція поки менш оптимістична, але теж сподівається впоратися зі зростанням захворюваності до середини літа і почати приймати європейських туристів.

В Австрії планують приймати іноземних візитерів вже на початку літа. Але потрапити в країну зможуть тільки громадяни тих держав, де спостерігається спад захворюваності COVID-19.

Європа не відкриється до кінця 2020 року

Такий невтішний прогноз дає Єврокомісія. У будь-якому разі, спершу країни ЄС будуть відкриватися тільки для "своїх", тобто туризм розвиватиметься всередині цього союзу. Але знов-таки, все залежатиме від зростання захворюваності у кожній країні.

Наприклад, в Італії збираються відшкодовувати громадянам витрати на відпочинок всередині власної країни. Йдеться про суми 350-500 євро. До таких заходів уряд вдається через те, що навіть європейські туристи в країну потраплять, ймовірно, не раніше за вересень, і то якщо не буде нових спалахів захворюваності.

Інші країни опинилися в такому самому становищі, за найоптимістичнішими прогнозами Європейський Союз відкриє кордони тільки у вересні. А Іспанія взагалі змирилася з тим, що туристів не побачить до кінця року.

Проте Чехія вже відкрила кордони для виїзду, після поверненню на кожного чекає двотижневий карантин. В'їзд для іноземців поки заборонений, деякі винятки роблять для громадян ЄС і студентів чеських вишів.

Загалом туризм – надзвичайно вразлива сфера, вона першою потерпає від глобальних викликів. Але вона ж першою оговтується від більшості напастей і починає приносити дивіденди – як фінансові, так і у вигляді оздоровлення загальної атмосфери в країні. Для багатьох держав, які навіть не ставлять на перше місце турбізнес, він може стати рятівною соломинкою у морі чергової кризи.

За умови, що в лиху годину галузь підтримають. У багатьох державах це чудово розуміють і вже запустили програми з "податковими канікулами", рекламним сприянням та іншими "рятувальними кругами" для туріндустрії. Як із ситуації вийде Україна – покаже час.