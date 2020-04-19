Астрономы нашли планету, которая сильно похожа на Землю

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Телескоп НАСА после окончания миссии длительностью в 10 лет до сегодняшнего дня предоставляет новые данные ученым. Вчера специалисты объявили о том, что в данных обсерватории была обнаружена экзопланета, которая очень напоминает Землю.

Об этом сообщает NNS со ссылкой на портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.

Kepler-1649c расположена на расстоянии 300 световых лет от нашей планеты. Она напоминает Землю не только по своим размерам, но и температурой воздуха. Экзопланета находится в обитаемой зоне звезды, поэтому на ней вполне может быть обнаружена жидкая вода.

Новая экзопланета немного больше Земли и получает примерно 75% от того количества света, что наша планета. Также ученые говорят о том, что на ней примерно такой же температурный режим. Изначально планету не находили из-за того, что в компьютерном алгоритме присутствовал сбой. Но некоторое время назад ученые занялись повторным изучением данных, полученных с телескопа и нашли совершенно новую планету. Томас Зурбухен уверен в том, что это вторая Земля и она уже достаточно долго ждет того, чтобы ее наконец-то открыли.

Ученые добавили то, что экзопланета расположена на орбите красного карлика. Такие звезды характеризуются сильными вспышками, что может отрицательно сказываться на окружающей среде и делать ее непригодной для жизни.