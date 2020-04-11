У США через коронавірус скасували фестиваль Burning Man

Завантажте мобільний додаток сайту

У США скасували щорічний фестиваль незалежного мистецтва Burning Man через стрімке збільшення інфікованих коронавірусом у країні та світі. Про це повідомляє пресслужба фестивалю, пише Громадське, інформує NNS.

«Так, ми розбиті. І знаємо, що ви теж. Здоров'я та добробут наших учасників, співробітників та мешканців штату Невада — наші пріоритети», — йдеться в заяві.

Організатори повідомили, що спробують провести фестиваль в онлайн форматі. Вони попереджають, що подібна спроба може стати як великою помилкою, так і захопливим успіхом.

Організатори обіцяють повернути гроші за вже придбані квитки на фестиваль. Водночас вони закликають пожертвувати частину грошей для проведення заходу онлайн.

Довідково: «Burning Man» — щорічний восьмиденний фестиваль незалежного мистецтва в американському штаті Невада, в пустелі Блек-Рок. У рамках фестивалю в пустелі встановлюють різні арт-об'єкти.

Цьогоріч фестиваль мав проходити з 30 серпня по 7 вересня.