Коли чекати на бій Усика та Чісори

Британський боксер залишається пріоритетним варіантом для найближчого бою Усика.

Олександр Красюк, промоутер українського боксера Олександра Усика, назвав орієнтовний термін поєдинку українця з Дереком Чісорою, повідомляє VideoBoxing, передає NNS.

«Щодо дати - вона конкретна лише на папері. 23 травня - це була конкретна дата, в конкретному місці, з конкретним суперником. Ми навіть встигли зробити прес-конференцію. Зараз ми не можемо зазирнути в майбутнє, і якщо карантин триватиме, то нова дата відходитиме все глибше.

Ми можемо визначити якусь формальну дату. Попередньо це буде липень. Якщо все владнається з пандемією, то ми вийдемо на дату і місце вже в липні місяці.

З усіх високорейтингових боксерів саме Чісора є найоптимальнішим варіантом. Він британець і дуже популярний», - розповів Красюк.