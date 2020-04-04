Коли чекати на бій Усика та Чісори

04 квіт. 2020
140

Завантажте мобільний додаток сайту

Британський боксер залишається пріоритетним варіантом для найближчого бою Усика.

Олександр Красюк, промоутер українського боксера Олександра Усика, назвав орієнтовний термін поєдинку українця з Дереком Чісорою, повідомляє VideoBoxing, передає NNS.

«Щодо дати - вона конкретна лише на папері. 23 травня - це була конкретна дата, в конкретному місці, з конкретним суперником. Ми навіть встигли зробити прес-конференцію. Зараз ми не можемо зазирнути в майбутнє, і якщо карантин триватиме, то нова дата відходитиме все глибше.

Ми можемо визначити якусь формальну дату. Попередньо це буде липень. Якщо все владнається з пандемією, то ми вийдемо на дату і місце вже в липні місяці.

З усіх високорейтингових боксерів саме Чісора є найоптимальнішим варіантом. Він британець і дуже популярний», - розповів Красюк.

Раніше ми писали: Поєдинок Усика з Чісорою відклали на невизначений термін

Нагадаємо, бій Усика з Чісорою планувався на 23 травня в Лондоні. Поєдинок перенесли після того, як Британська комісія з контролю за боксом заборонила проводити бої в країні до кінця травня через пандемію коронавірусу.

Поєдинок з британцем стане для Олександра другим в суперважкій вазі. Дебютував українець в хевівейті в жовтні минулого року, перемігши технічним нокаутом Чазза Візерспуна.

Автор: Алена Зинченко

NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі

×

Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!